3罷免團體25日在台中火車站設攤 迎接返鄉遊子連署罷免藍委

台中市斷健罷免團體在梅川公園設攤連署（記者蘇金鳳攝）

2025/01/20 19:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨立委5個公民團體目前正各自努力展開民眾連署，由於再幾天就要過年，市區中四至中六選區的「廢翔行動」、「斷健行動」及「敲羅行動」3個罷免團體，將一同在25日農曆春節的放假首日在台中火車站設攤，迎接返鄉遊子；而中二的「解顏行動」目前積極在當地連署，過完年也會到市區連署，另中三「拒櫻行動」則會以在地選區設攤為主；「同花順」五選區都強調要朝向二階段連署數來衝刺。

中五選區「斷健行動」今天下午在梅川公園進行連署，此為斷健行動首次在梅川公園進行，志工們表示，由於此時正值天津街年貨活動，因此斷健行動希望利用民眾「採買年貨」之際，同時來簽署罷免書。

請繼續往下閱讀...

中二解顏行動下午則是在沙鹿展開連署，林姓志工表示，週一至週五會分別固定在沙鹿、霧峰、大肚、烏日及龍井設攤，雖目前第一階段未達標，但目標是直接衝到第二階段。

中三拒櫻行動的許姓志工，曾經往市區連署，但發現成效不大，因為中三選區都是長輩比較多，因此會以在地設攤為主，會朝公園市場宮廟來設攤。

中四選區廢翔行動何姓志工表示，農曆春節市區3個罷免團體不休假，25日農曆春節第一天，會在上午10點至台中火車站站前空地迎接返鄉的遊子，27日小年夜上午9點建國市場，29日大年初一下午2點新光三越中港店旁空地，30日大年初二下午2點新光三越中港店旁空地設攤。

台中市斷健罷免團體在梅川公園設攤連署（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法