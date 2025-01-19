王鴻薇控政府為黑熊量身訂作 沈伯洋：造謠薇又抹黑

國民黨立委王鴻薇（中）。（記者林欣漢攝）

2025/01/19 12:27

〔記者林欣漢／台北報導〕針對國民黨立委王鴻薇上午質疑「韌性國家醫療整備計畫」是為黑熊學院量身訂作，內容至今列為機密，並強調消防預算她一分未刪，民進黨立委沈伯洋則透過臉書表示，造謠薇早上又在抹黑，連禮拜日都不放過，也提及順著王鴻薇邏輯，王鴻薇是不是準備拿解放軍預算？

王鴻薇強調消防預算一分未刪

針對提案刪除「韌性國家醫療整備計畫」，被拿來誣指刪除消防經費，王鴻薇今召開記者會，提出相關事證駁斥，提出清楚的照片證實預算與黑熊學院的關係，她說，「韌性國家醫療整備計畫」請黑熊學院理事長劉文指導演講，質疑該計畫是為黑熊學院量身訂做，而且計畫內容至今列為機密，該預算案在消防署保證不給黑熊學院後，她在上週三（15日）預算案早就改成主決議根本沒有刪除一毛錢。

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王鴻薇痛批，這些黑熊之流拿不到經費就惱羞成怒血口噴人，到處在綠側翼平台誤導社會大眾。

沈伯洋︰王鴻薇的鴻是紅色的紅

沈伯洋也立即透過臉書表示，造謠薇早上又在抹黑，連禮拜日都不放過。順著王鴻薇邏輯，王鴻薇是不是準備拿解放軍預算？因為王鴻薇上中國政論節目通告，海峽導報1月17日抹黑黑熊，海峽導報是解放軍的，王鴻薇1月18日加入造謠，口徑一致，海峽導報特約頻論員陶允正，還跟王鴻薇老公同名同姓，「跟著我念，王鴻薇的鴻，是紅色的紅」。

王鴻薇說，這筆預算一開始就很可疑，消防人員的預算在內政部，一直都有規劃計畫「充實直轄市、縣（市）政府消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」這項計畫大家都相當支持，但是今年突然新增「韌性國家醫療整備計畫」看似有添購裝備的內容，卻塞入各種過去沒有的訓練，辦公室要確認計畫完整內容時卻被告知列為機密。請問，為消防員設備採購為什麼是機密？難道要靠基層消防為名掩護餵養黑熊?

王鴻薇補充，根據掌握的資料，去年11月30日舉辦的韌性國家醫療整備計畫研討會，赫然就看到黑熊學院理事長劉文以「民防與心防」在台上演講，採購消防設備和黑熊到底有何關連？

王鴻薇鄭重聲明，消防預算這個她一分未刪，即便現在這筆「韌性國家醫療整備計畫」疑點重重，在消防署再三保證絕對不給黑熊學院等綠營側翼團體之下，預算案在1月15日早就簽名給消防署，改成主決議沒有刪除。但這筆預算之後被拿來政治操作，如同最近排山倒海的假訊息，印證賴政府懼怕在野黨嚴格監督預算。

王鴻薇質疑，「韌性國家醫療整備計畫」請黑熊學院理事長劉文指導演講，質疑該計畫是為黑熊學院量身訂做。（圖由王鴻薇提供）

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