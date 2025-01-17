蔡銘軒選前之夜 政委陳時中、許淑華市議員力挺

候選人蔡銘軒在台上唱島嶼天光，包括陳時中、立委何欣純及縣內多名議員都上台助陣。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/17 20:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選候選人蔡銘軒，今晚舉行選前之夜，政務委員陳時中全程力挺，強調蔡銘軒有4大福利政見，要當選才能實現政見，希望支持蔡的鄉親都能去投票。台北市議員許淑華也從藍白立委亂砍預算談起，能贏得草屯鎮長補選這一戰，全國大罷免就能成功，請草屯人幫全國人民投下這一票。

民進黨草屯鎮長補選候選人蔡銘軒，今晚在競總前舉辦選前之夜，因為民進黨立委為了總預算在立法院甲動打拚，沈伯洋、王定宇和陳培瑜都無法到場，羅美玲因擔任蔡銘軒競總主委，與台中立委何欣純趕回來站台，這兩名立委都大談藍白立委無理由地大砍大刪預算，全國人民都看不下去。何欣純也稱讚蔡銘軒有前草屯鎮長洪國浩的協助，提出很好的福利和建設政見，相信一定能讓草屯人民更幸福。

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陳時中今晚全程參加，他說，蔡銘軒競選成立那天吹太多風，回去就感冒了，想不到第二天報紙報導風吹得更大。兩次來挺蔡銘軒，是因蔡的福利政見和建設3箭都對草屯人很好，但再好的政見也要當選才能實現，補選普遍投率不高，誰能催出投票的多誰就贏得這一戰，因此要拜託草屯人一定要出來投票，票票入匭。

蔡銘軒最後上台高唱島嶼天光，陳時中、何欣純及縣內多名議員、代表也上台助陣，最後並一起向選民懇求

今天的選前之夜現場，也設罷免立委連署區，有年輕人在舞台旁和路口舉牌，而會場後端的連署區，有不少民眾前來連署，一個多小時有1、200人簽署罷免立委馬文君的連署書。

政務委員陳時中全程力挺蔡銘軒，他也強調蔡銘軒的福利和建設政見很好，請草屯鄉親出來投票，讓蔡的好政見能實行。（記者陳鳳麗攝）

台北市議員許淑華表示，全國大罷免前，請草屯人幫全國人投下這一票，讓草屯鎮長補選打贏，全國大罷免也一定成功。（記者陳鳳麗攝）

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