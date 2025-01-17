楊力州妻子收威脅訊息 林俊憲感嘆轉發擷圖點出1重點

民進黨立委林俊憲截圖轉發朱詩倩PO文，他坦言，一個健全的民主社會，每個人本有選擇要不要關注政治的自由，不過此前提，是建立在代議士們足夠忠誠、願意共同維護這個國家社會的正常運轉。（圖擷自朱詩倩臉書）

2025/01/17 17:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕導演楊力州的妻子朱詩倩今稍早發文坦言自己一直是個政治冷漠的人，自丈夫發文與行動後接獲許多威脅和恐嚇訊息，身為母親的她感到不安。對此民進黨立委林俊憲分析，一個健全的民主社會，每個人本有選擇要不要關注政治的自由，不過此前提，是建立在代議士們足夠忠誠、願意共同維護這個國家社會的正常運轉。

林俊憲今日於Threads發文提及，昨天被陳玉珍威脅要「交名單」的楊力州導演妻子朱詩倩發聲了；朱詩倩的心路歷程「我相信也是這幾天許多人的心境」，儘管從未關心政治，對政治冷感。直到有一天，政治卻穿著鋼頭鞋來踢破你的門。

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林俊憲說，其實一個健全的民主社會，每個人本有選擇要不要關注政治的自由。但這個前提，是建立在代議士們足夠忠誠、願意共同維護這個國家社會的正常運轉，更遑論「惡僕」現在居然反過來「欺主」？

林俊憲指出，所以為了我們身邊那些或許不關心政治、但絕對熱愛自己生活的人，為了還給他們免於恐懼的自由，我們這些時刻關注政治、甚至本身就是政治的人，是時候站出來了。最後強調「請罷免他們，不只保護國家，更是保護這些你我日常生活中可愛的人們。」

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