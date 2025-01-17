中國恢復福建、上海赴台團隊遊 國民黨：籲政府移除不必要障礙

針對中國文旅部今日公告近期恢復福建、上海民眾赴台團隊遊，國民黨表達樂見其成。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/01/17 12:17

〔記者施曉光／台北報導〕針對中國文旅部今日公告近期恢復福建、上海民眾赴台團隊遊，國民黨對此表達樂見其成，並盼後續有更多中國省市跟進，該黨呼籲民進黨政府正視台灣社會對於兩岸恢復觀光旅遊交流的訴求，能夠加快移除各種不必要的障礙，讓兩岸關係重回和平穩定。

國民黨強調，該黨一向支持兩岸各領域、不同面向的交流合作，因為有助於增進兩岸民間相互理解、促進雙方社會互惠互利，尤其是觀光旅遊，透過兩岸人民面對面接觸和直接的生活體驗，不僅可以培養共同的情感、增加對彼此的善意，而且也更能讓兩岸交流的效益普惠基層，有效維護台海和平繁榮。

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國民黨認為，近期兩岸官方都表達希望關係改善、恢復交流的意向，這不僅顯示出該黨一直以來主張兩岸交流合作、溝通對話的重要性，也證明該黨長期堅持「九二共識」立場，推動兩岸和平發展路線的正確性。

國民黨說，肯定兩岸有關各方對於推動開放觀光旅遊的付出與努力，也呼籲民進黨政府，能夠採取積極擴大開放兩岸交流作為回應，以促進兩岸關係正向發展。

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