台南區長異動還有第2波 新化、大內區預計20日交接

台南市大內區長李義隆將調任新化區長。（記者劉婉君攝）

2025/01/15 20:02

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市近期調整部分行政區的區長職務，第1波4區區長已於8日走馬上任，第2波的新化區及大內區，則預計20日交接。

新化區現任區長吳金喜，將調任永康區戶政事務所主任，由大內區長李義隆接任新化區長，大內區長則由東區主任秘書陳俊達擔任，2區將於20日上午先後辦理區長交接儀式。

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李義隆擔任大內區長迄今4年4個月，任內推動文化及觀光，他表示，大內主要生產酪梨等水果，好好行銷、推銷農產品，是大內農民的期待，近年來區公所與在地社團攜手，打造大內人文產業的平台，輔導社區成立的「大內產業永續發展促進會」，相關制度已建立。

而公所推動社區營造，連續2年爭取文化局補助培訓社區導覽員，李義隆說，除了培訓，也透過舉辦小旅行，由社區導覽員解說，吸引外地遊客進入大內、認識大內。此外也與樹德科技大學合作4年，行銷大內的文化特色。

從人口數不到1萬的大內區，調任到人口數超過4萬的新化區，李義隆說，壓力更大，上任後正值新化年貨大街舉辦，希望能把活動辦好，把新化老街做起來，符合地的期許。

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