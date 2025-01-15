為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台南區長異動還有第2波 新化、大內區預計20日交接

    台南市大內區長李義隆將調任新化區長。（記者劉婉君攝）

    台南市大內區長李義隆將調任新化區長。（記者劉婉君攝）

    2025/01/15 20:02

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市近期調整部分行政區的區長職務，第1波4區區長已於8日走馬上任，第2波的新化區及大內區，則預計20日交接。

    新化區現任區長吳金喜，將調任永康區戶政事務所主任，由大內區長李義隆接任新化區長，大內區長則由東區主任秘書陳俊達擔任，2區將於20日上午先後辦理區長交接儀式。

    李義隆擔任大內區長迄今4年4個月，任內推動文化及觀光，他表示，大內主要生產酪梨等水果，好好行銷、推銷農產品，是大內農民的期待，近年來區公所與在地社團攜手，打造大內人文產業的平台，輔導社區成立的「大內產業永續發展促進會」，相關制度已建立。

    而公所推動社區營造，連續2年爭取文化局補助培訓社區導覽員，李義隆說，除了培訓，也透過舉辦小旅行，由社區導覽員解說，吸引外地遊客進入大內、認識大內。此外也與樹德科技大學合作4年，行銷大內的文化特色。

    從人口數不到1萬的大內區，調任到人口數超過4萬的新化區，李義隆說，壓力更大，上任後正值新化年貨大街舉辦，希望能把活動辦好，把新化老街做起來，符合地的期許。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播