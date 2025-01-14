藍委再提縮短中配入籍年限 林俊憲：正好證明為何要推動罷免！

藍委再提縮短中配入籍年限，林俊憲直言該案就是為何要推動罷免的最好證明。（資料照）

2025/01/14 19:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委近日再度提出要將中國籍配偶入籍年限從6年縮短至4年，引發民進黨立委批評。綠委林俊憲今天（14日）就表示，這法案正好證明為什麼要推動罷免，如果不將亂台立委下架，他們不可能真正收手！

國民黨去年才提案縮短中配入籍年限，但引發外界反彈而未推動，不過新的一年同樣的案子又重出江湖，藍委游顥近日擬具「台灣地區與大陸地區人民關係條例第十七條條文修正草案」，要求比照外配規定，將中配入籍年限由6年縮短為4年。

請繼續往下閱讀...

對此，林俊憲今天在臉書發文，「中配身分證6年縮短至4年，去年3月，由國民黨許宇甄先提出。後由民進黨提復議擋下，擱置至今。直到今天，國民黨游顥再次提出一樣的法案，並且在程序委員會闖關，進入本週五院會議程。」

「關於為什麼不該6改4？去年法案剛出現時，就有過很詳細的討論。號稱平等，但其他外配的申請程序本就比中配複雜得多，不僅要考歸化測試，還需放棄原國籍。而且國民黨當初收手，不也代表自知理虧嗎？」

他接著說：「這個法案該不該過，根本已不值得討論，重點在於這法案就是一個最好的示範。示範什麼？示範如果不把這些藍委罷免掉，他們不可能真正收手。法案有爭議？沒關係，先假裝退讓避個風頭，然後等風頭過了再捲土重來，一次次挑戰民意底線」

「他們在賭，總有一次大家沒有注意到，反對聲音不夠強大，就這樣默默闖過去。還有3年、6個會期，他們多的是機會嘗試，我們卻沒有1次失守的餘裕。不如乾脆一點，讓他們連以後嘗試的機會都沒有吧。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法