國民黨刪業務費「剩1元」 NCC憂影響機關基本運作

國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

2025/01/14 19:24

〔記者林志怡／台北報導〕立法院明日將密集協商114年中央政府總預算，針對國家通訊傳播委員會（NCC）相關部分，國民黨團提案業務費僅留1元，民眾黨團則提案全刪媒體政策及業務宣導費等。對此NCC主秘黃文哲強調，預算編列應以機關正常運作為前提，若依照前述提案減列運算，將影響NCC基本運作。

立法院將從明起進行總預算大清倉，密集協商總預算案，其中國民黨團規劃大刪總預算，針對NCC相關部分，業務費僅留1元，民眾黨團則提案全數刪除NCC媒體政策及業務宣導費、國外旅費及出國教育訓練費等。

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據NCC原編列的預算內容，業務費包括水電費、通訊費、土地租金等。黃文哲指出，這類業務費屬於機關一般行政與機關維持費用，若刪除相關預算，NCC的運作會受到嚴重影響，雖目前NCC委員未足半數，但仍有會務進行中，尚有眾多業務需要推展，如射頻器材進口等還是要處理。

黃文哲也提到，立委提案刪減業務費預算的原因與NCC過去績效不彰有關，對於這類問題，NCC可以再做檢討，不能因此全面刪除維持機關基本運作的預算內容。

至於民眾黨刪除媒體政策及業務宣導費等，黃文哲強調，目前尚不清楚相關立委的提案原因，但預算編列時，應以機關可以正常運作為前提，若有績效不彰處可以再檢討，但不能因此全面刪除相關預算。

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