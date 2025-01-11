為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白「釘孤枝」驚見罷免3綠委攤位 吳思瑤：黃國昌假挺柯文哲

    民進黨發言人吳崢披露，「釘孤枝」現場有攤位向民眾蒐集個資，瞄準民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、王定宇進行罷免。（圖取自吳崢臉書）

    民進黨發言人吳崢披露，「釘孤枝」現場有攤位向民眾蒐集個資，瞄準民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、王定宇進行罷免。（圖取自吳崢臉書）

    2025/01/11 18:16

    〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨今（11日）舉辦「釘孤枝」抗議司法不公，除10餘名國民黨立委相挺，民進黨發言人吳崢也披露，現場有攤位向民眾蒐集個資，瞄準立委吳思瑤、吳沛憶、王定宇進行罷免，以抗議司法之名行罷免之實。吳思瑤強調，該活動傷害司法獨立、也呈現藍白政治利益交換，而民眾黨代理主席黃國昌挺民眾黨前主席柯文哲是假的，放眼的是更大的權力競逐。

    吳思瑤接受本報訪問直言，這是一個名不正、言不順，且毫無正當性的活動，以民粹鬥臭、施壓司法的方式，本身就是對司法獨立的一種傷害，其本質也是一場政治造勢，呈現出藍白合的政治利益交換，以及宣示合作意向的測試。

    「挺柯文哲是假，搞罷免是真」，吳思瑤說，黃國昌挺柯文哲是幌子，其放眼的是更大的權力競逐，進行白、藍、紅、黑的政治結盟才是目的。而帶頭罷免的人是國民黨團總召傅崐萁的助理，現場擺攤發送「連署罷免意向書」，「傅不是才說了國民黨不會進行罷免的？最大黨的黨鞭領軍惡罷少數黨的黨鞭，來真的？」

    吳思瑤表示，藍白合污搞「惡罷」、又搞「亂罷」，根本是搞錯對象，她跟京華城案有什麼關係？舉發柯文哲弊案的是國民黨籍台北市議員鍾小平和游淑慧，如果要搞罷免，這才是符合活動主題的對象。

    面對罷免連署，吳思瑤強調，她剛好市場向鄉親拜年，有選區對自己的認同和支持，「我們是暖流，不怕這些亂罷的亂流！」

    吳思瑤批評，黃國昌（如圖）挺柯文哲是幌子，其放眼的是更大的權力競逐。圖為黃國昌出席「釘孤枝」活動受訪。（記者劉信德攝）

    吳思瑤批評，黃國昌（如圖）挺柯文哲是幌子，其放眼的是更大的權力競逐。圖為黃國昌出席「釘孤枝」活動受訪。（記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播