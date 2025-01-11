藍白「釘孤枝」驚見罷免3綠委攤位 吳思瑤：黃國昌假挺柯文哲

民進黨發言人吳崢披露，「釘孤枝」現場有攤位向民眾蒐集個資，瞄準民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、王定宇進行罷免。（圖取自吳崢臉書）

2025/01/11 18:16

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨今（11日）舉辦「釘孤枝」抗議司法不公，除10餘名國民黨立委相挺，民進黨發言人吳崢也披露，現場有攤位向民眾蒐集個資，瞄準立委吳思瑤、吳沛憶、王定宇進行罷免，以抗議司法之名行罷免之實。吳思瑤強調，該活動傷害司法獨立、也呈現藍白政治利益交換，而民眾黨代理主席黃國昌挺民眾黨前主席柯文哲是假的，放眼的是更大的權力競逐。

吳思瑤接受本報訪問直言，這是一個名不正、言不順，且毫無正當性的活動，以民粹鬥臭、施壓司法的方式，本身就是對司法獨立的一種傷害，其本質也是一場政治造勢，呈現出藍白合的政治利益交換，以及宣示合作意向的測試。

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「挺柯文哲是假，搞罷免是真」，吳思瑤說，黃國昌挺柯文哲是幌子，其放眼的是更大的權力競逐，進行白、藍、紅、黑的政治結盟才是目的。而帶頭罷免的人是國民黨團總召傅崐萁的助理，現場擺攤發送「連署罷免意向書」，「傅不是才說了國民黨不會進行罷免的？最大黨的黨鞭領軍惡罷少數黨的黨鞭，來真的？」

吳思瑤表示，藍白合污搞「惡罷」、又搞「亂罷」，根本是搞錯對象，她跟京華城案有什麼關係？舉發柯文哲弊案的是國民黨籍台北市議員鍾小平和游淑慧，如果要搞罷免，這才是符合活動主題的對象。

面對罷免連署，吳思瑤強調，她剛好市場向鄉親拜年，有選區對自己的認同和支持，「我們是暖流，不怕這些亂罷的亂流！」

吳思瑤批評，黃國昌（如圖）挺柯文哲是幌子，其放眼的是更大的權力競逐。圖為黃國昌出席「釘孤枝」活動受訪。（記者劉信德攝）

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