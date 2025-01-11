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    批藍白「反年改」買票騙公務員 柯建銘：違反憲法平等原則

    柯建銘今指出，藍白揚言下會期要將年金改革重新修回來，全數比照警察和軍人的待遇和所得替代率，這已違反憲法的平等原則，花錢買票騙公務員，根本是痴人說夢話。 （資料照）

    柯建銘今指出，藍白揚言下會期要將年金改革重新修回來，全數比照警察和軍人的待遇和所得替代率，這已違反憲法的平等原則，花錢買票騙公務員，根本是痴人說夢話。 （資料照）

    2025/01/11 15:48

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨及民眾黨立委強修「警察人員人事條例」，提高警察人員退休所得替代率上限至80%，下會期擬推動公教人員年金停砍案。對此，民進黨團總召柯建銘今（11日）批評，藍白揚言下會期要將年金改革重新修回來，全數比照警察和軍人的待遇和所得替代率，這已違反憲法的平等原則，花錢買票騙公務員，根本是痴人說夢話。

    「警察人員人事條例修正案」打響「反年改」戰爭。柯建銘今召開記者會表示，藍白昨在記者會一副天下在其掌控之中、不可一世，宣稱下會期要把年金改革重新修回來，現在修「警察人員人事條例」比照軍人，但軍人是50歲退休，警察65歲退休且有危勞加給，這完全違反憲法的平等原則。

    柯建銘說，國民黨還大剌剌講，要讓全國人民都比照警察人員、軍人的待遇，比照違憲的「警察人員人事條例」，一副很自信，這是天大笑話，「當作民進黨是在睡覺？忘記民進黨團還有一個柯總召嗎？我是你們的天敵，我們黨團成員都是你們的天敵，不管幹事長、書記長，51個立委都是你們的天敵，在立法院天天跟你們打仗，還看不清楚你們是無腦的人嗎？你們是白癡，大家都看得懂，當台灣是沒有憲法、沒有法律是不是？」

    柯建銘指出，這樣的修法讓每一個人都很高興，拿的待遇、所得替代率比一些在職還多，全部比照軍人，這可能嗎？這當然違反平等原則，因為每個人的工作性質不一樣，這是在痴人說夢話，昨天看到傅崐萁等在野黨的黨團幹部騙全國公務人員，因為擔心民意起來、發動罷免的時候，這些人是他們投票的鐵衛隊，這就是花錢買票。

    此外，柯建銘提醒，若把所有警察、海巡等待遇弄得比在職還高，這些人馬上辦退休，加上在野黨提案修「工會法」放寬罷工，若各地搞罷工、搞鬥爭，又沒有警察處理，台灣就亂掉了，這就符合中國「反分裂法」，所謂當台灣有內亂時，他們就自然接收。

    柯建銘質疑，請藍白自己想清楚，到底在做什麼，亡國、賣台有這麼急嗎？拿到多少好處？中國給什麼免死金牌？趕快講清楚，這叫人不得不懷疑。

    中華民國全國公務人員協會等團體昨於立法院舉行記者會，要求照警消調整公教人員所得替代率達到80%。（記者方賓照攝）

    中華民國全國公務人員協會等團體昨於立法院舉行記者會，要求照警消調整公教人員所得替代率達到80%。（記者方賓照攝）

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