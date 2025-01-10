國民黨：柯建銘自嗨當大罷免家 全民將失血6億

民進黨立法院黨團總召柯建銘。（記者方賓照攝）

2025/01/10 16:58

〔記者施曉光／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘日前宣稱要罷免41席國民黨區域立委，國民黨今質疑，柯建銘自嗨要當大罷免家，罷免1個立委大約要花費1500萬元，柯建銘要罷免41席立委，相當於6.15億元，但有超過7成民意反對惡意罷免，柯建銘執意推動這場鬧劇，將造成全民失血6億，民進黨卻不敢質疑。

國民黨指出，柯建銘近日頻繁操作大罷免議題，甚至不顧立法院的議事進行，彷彿世界偉人站在立法院瘋狂講古，不僅浪費全民時間，更挑起不必要的對立，面對外界的質疑，柯建銘竟然回覆，「各位不要懷疑，每次院會我們都會提提案改選立法院長，就算被封殺列入紀錄也沒關係。」

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國民黨表示，柯建銘的勇氣對於民進黨，可以說是冠絕全黨，就連民進黨主席賴清德與民進黨秘書長林右昌都害怕大罷免引發的廣大民怨，但柯建銘甚至連賴清德都可以打臉，簡直是民進黨的真太陽。

國民黨指出，罷免1位立委大約要花費1500萬元，柯建銘要罷免41席立委，相當於6.15億元，這筆巨額支出，足以改善地方建設，提升社會福利，卻被柯建銘拿來當成政治鬥爭的工具，浪費納稅人的血汗錢，當罷免淪為柯建銘的政治玩具，全民只會把民進黨當成笑話。

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