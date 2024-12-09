許宇甄稱戒嚴法「漏洞大」 黃捷不忍了痛批：國民黨沒資格提

民進黨立委黃捷。（資料照）

2024/12/09 23:57

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委許宇甄今（9）日表示，台灣的戒嚴法已許久未修，恐存在極大的漏洞，因此提案未來總統若宣布戒嚴，需在24小時內提交立院議決。對此，民進黨立委黃捷就反駁，「在國民黨沒跟台灣人道歉之前，都沒資格再提起戒嚴。」

日前，南韓總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，就算國會隨即表決解除戒嚴，但還是引起各國的震驚。因此，許宇甄就指出，現行的戒嚴法規定，總統宣布戒嚴後有一個月的時間，可以緩衝提交立法院追認，此舉恐成為總統濫權的空窗期，因此需提出修法，要在24小時內交付立法院議決。

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對此，黃捷在臉書粉專上強調，講到戒嚴法，漏洞最大的就是國民黨，「民國38年1月修法完，5月國民黨就宣布戒嚴，你跟我說國民黨害怕民進黨戒嚴？」黃捷提到，「戒嚴是為了保護台灣」、「戒嚴不完全錯誤」等言論，都是國民黨立委鄭天財親口說的。「所以國民黨到底挺不挺戒嚴？許宇甄先跟鄭天財打一架？」

黃捷呼籲，國民黨若想甩開威權的標籤，要做的事情是認錯、道歉，才有和解、共生的機會，而不是以加害者的嘴臉，對台灣人造成二次傷害，且整天阻擋轉型正義的工作。黃捷更批評，「在國民黨沒跟台灣人道歉之前，都沒資格再提起戒嚴。」

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