王滬寧稱「壯大中華民族經濟」 陸委會：台商不宜輕率加入紅色供應鏈

「2024兩岸企業家峰會年會」今日在廈門登場，中共主要目的是要重建中國紅色供應鏈、爭取台商回中國投資。陸委會示警，因應川普2.0新政帶來的不確定性，台商不宜在此時輕率加入紅色供應鏈。 （資料照）（記者陳鈺馥攝）

2024/12/09 18:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「2024兩岸企業家峰會年會」今日在廈門登場，中國全國政協主席王滬寧在致賀信中指出，中國將堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉。他更呼籲，兩岸企業家峰會要繼續發揮「橋樑紐帶」作用，壯大中華民族經濟。陸委會示警，因應川普2.0新政帶來的不確定性，台商不宜在此時輕率加入紅色供應鏈。

兩岸企業家峰會今年年會主題為「打造兩岸新時代產業鏈、促進兩岸經濟融合發展」，中共主要目的是要重建中國紅色供應鏈、爭取台商回中國投資。

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今年開幕式由中國國台辦主任宋濤代為宣讀王滬寧致賀信。他聲稱，多年來，兩岸企業家峰會廣泛團結兩岸企業及工商界人士，為促進兩岸關係和平發展、融合發展做出重要貢獻。

王滬寧稱，在中國新時代新征程，兩岸企業家峰會要繼續發揮「橋樑紐帶」作用，增進兩岸交流交往，推動兩岸經濟合作高質量發展，壯大中華民族經濟。中共20屆三中全會對進一步全面深化改革，推進中國式現代化做出系統部署，為兩岸交流合作，共同發展，互利共贏注入新動能，提供新機遇。

前行政院長、峰會台方理事長劉兆玄致詞表示，面對國際與兩岸情勢變化，峰會選定新能源汽車等重點領域，優先推動兩岸產業鏈供應鏈合作，建議台商了解大陸新政策，掌握合作商機。

另外，宋濤今天中午會見劉兆玄與兩岸企業家，台灣與會人士多數為藍營人士，有兩岸企業家峰會副理事長陳瑞隆、峰會秘書長尹啟銘、台灣電機電子工業同業公會理事長李詩欽、國光生物科技公司董事長詹啟賢、前行政院副院長杜紫軍、台灣玉山科技協會榮譽理事長李紀珠、台升國際集團董事長郭山輝、國票金融控股公司董事長魏啟林等人。

宋濤說，「兩岸是一家人，都是中國人，一家人就應該常來常往、走親走近，這也是兩岸同胞共同的意願。走親走近是歷史的大勢，也是潮流，團圓合作融合一定會戰勝分裂」。

對此，陸委會表示，中方藉舉辦兩岸經濟交流活動，爭取台商擴大赴中投資，以壯大其所謂的中華民族經濟，惟近年中國經濟下行，許多產品產能過剩、內需不振，且安全風險加大，外資大量撤走，台商亦已積極進行全球多元布局。依經濟部統計，台商對中國投資金額占總對外投資金額比重已自2010年高峰83.8%，逐步下滑至2023年11.4%。今年1至10月降至僅7.5%。

陸委會強調，因應川普2.0新政帶來的不確定性，在中國生產的產品外銷到美國將面臨高關稅之風險，政府將持續提醒台商赴中投資，應評估短期衝擊和長期困難，及早審視做好分散風險規劃，不宜在此時輕率加入紅色供應鏈。

中國國台辦主任宋濤（右）9日在福建廈門會見前行政院長劉兆玄（左）及兩岸企業家峰會代表。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

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