室內寵物樂園預算遭砍 謝國樑竟回「議員們喜歡再通過」惹議

基隆市議會第20屆第12次臨時會今開議，市議員施偉政提出針對市府推動支教育基金成立SBL球隊，以及「室內寵物樂園」相關規劃，向議會進行說明。（圖擷取自基隆議會直播平台）

2024/12/09 19:15

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市政府明年原編列800萬元擬建置「室內寵物樂園」，但市議員施偉政認為市府未能提供完整計畫，刪除650萬元的工程經費，僅保留150萬元的規劃設計費用。市長謝國樑表示，市府將致力於明年規劃完成後，再向議會說明，若「議員們喜歡再通過預算，不喜歡不用繼續通過預算」。此話一出惹怒議員反批「言論不成熟」。

基隆市議會第20屆第12次臨時會今（9）日進行2、3讀議程開議，施偉政提出臨時動議，要求市府應於明年3月臨時會前，針對市府推動支教育基金成立SBL球隊，以及「室內寵物樂園」相關規劃，向議會進行說明。

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施偉政指出，議會雖然在3日通過3年每年3千萬元的SBL球隊經費，但他認為目前教育基金剩下1億8千萬元，如果連編3年就表示這3年將會花掉一半教育基金，因此可能排擠教育基金既有的用途，盼教育處明年臨時會前，針對明年教育基金的用途、經費餘額等做說明。

另外，「室內寵物樂園」原編800萬元預算，其中城市設計規劃預算是80萬元，但在預算審查時，有許多議員針對僅限犬隻、空間僅60坪明顯不足提出詢問，卻在3日定期會刪除原編預算中的650萬元工程費，僅保留150萬元的設計規畫費用；且謝國樑當天表示，這將導致工程延宕。

他認為，謝國樑意指市府已有適合的設置地點及執行方案，既然如此，市府應於明年3月臨時會向議會提出規劃說明，屆時即可在明年中的追加預算中編入。

市府秘書長方定安指出，室內寵物樂園將於明年上半年進行選址與規劃，若一切順利將在會明年中的追加預算時，向議會提出追加工程預算。

謝國樑說，原先議會決議該案僅保留規劃費，市府會依議會決議進行規劃，視其結果，看議員們「喜歡再通過預算，不喜歡不用繼續通過預算」，他希望按照議會審議的規劃進行，完成相關規劃後再向議會報告。

議長童子瑋緩頰表示，室內寵物公園預算當初因有保留科目，因此市府可於明年中提追加預算，市府在規劃完成後應向議會說明，再提出追加減預算。至於教育基金的說明，則要求市府排進明年定期會業務報告中進行說明。

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