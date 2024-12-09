葉元之稱台灣也收買中國網紅行銷觀光 王定宇：不是無知就是邪惡！

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/12/09 21:05

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」與曾經是中國統戰樣板的饒舌歌手「閩南狼」陳柏源，近日跳出來揭露中國統戰部門收買台灣網紅的各種手段，不料國民黨立委葉元之昨天（8日）竟稱「台灣也有收買中國網紅」行銷旅遊，引發網友砲轟。對此，民進黨立委王定宇直言，會說出這種話若不是無知，竟是蓄意幫中共洗白！

八炯的「中國統戰紀錄片」上集6日在YouTube上架後掀起輿論熱議，葉元之8日竟然拿此事在臉書發文，指稱「中共是否有收買台灣網紅宣傳景點引爆話題，其實台灣也有收買對岸網紅行銷旅遊」，但他又說台灣砸了，中客還是不來台灣，批政府「是在做辛酸的？還是在消化預算？」

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葉元之的貼文曝光後隨即引來大批網友砲轟。王定宇今天（9日）也發文表示，「用台灣政府『行銷觀光』來混淆『中國對台統戰』，如果不是出於對本質的無知，就是出於蓄意幫中共洗白！首先，任何政府行銷觀光的預算和發包都是透明可查，誰得標也是公開資料，請問中國可以透明公佈所有接觸使用的網紅名單嗎？分別領多少錢？預算多少？」

「再來，各國行銷觀光是形塑自己國家的優點，統戰是收錢攻擊民主台灣、褒揚獨裁中國。最後，政府觀光行銷可以美化包裝，但是必須基於真實，政治統戰只要對政治目的有效，不管真假，甚至可以造假！」王定宇直言，「拿政府公開發包的行銷觀光，來洗白中共對台統戰、認知作戰，若不是幼稚，就是邪惡！」

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