波蘭參議院副議長率團訪台 將與智庫討論國防安全、認知作戰

波蘭參議院副議長卡敏斯基（Michał Kamiński）9日至14日率團訪台。（外交部提供）

2024/12/09 18:43

〔記者黃靖媗／台北報導〕波蘭參議院副議長卡敏斯基（Michał Kamiński）今（9）日至14日率團訪台。外交部指出，訪團在台期間將晉見總統賴清德，並與智庫就國防安全、全社會防衛韌性及認知作戰等議題進行討論。

訪團成員包括「波台國會小組」主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）、副主席馬威斯卡-李柏拉（Beata Małecka-Libera）及葛福隆（Andrzej Gawron）、福斯塔克（Konrad Frysztak）、利帕斯（Krzysztof Lipiec）、歐斯馬拉克（Łukasz Osmalak）等跨黨派重量級議員。

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外交部表示，訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會立法院長韓國瑜，並分別接受國安會秘書長吳釗燮及外交部長林佳龍款宴；訪團也將拜會智庫，就國防安全、全社會防衛韌性及認知作戰等議題與專家學者進行討論，另將赴新竹參訪國家太空中心及科學園區。

外交部指出，卡敏斯基是我國堅定友人，曾多次訪台，並長期抵抗中國對波蘭國會施加的壓力，「波台國會小組」成員近年持續支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，並於今年5月發表聯合聲明，支持我國國際參與及關切台海和平穩定，外交部誠摯感謝波蘭國會友人長期之支持。

外交部表示，波蘭是我國在歐洲的堅實夥伴，雙方均致力追求自由、民主與法治，並同樣身處威權擴張的第一線，外交部將在既有基礎上，持續擴大台波在各領域的交流與互動，以強化兩國的互惠互利關係。

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