王金平拋兩岸「主權同而不分」 黃暐瀚困惑：比馬英九更進一步？

王金平8日發表新的兩岸論述及和平宣言倡議。（資料照）

2024/12/09 17:49

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平昨天（8日）拋出兩岸新論述，宣稱兩岸主權「同而不分」，引發外界熱議。對此，媒體人黃暐瀚表示，王金平的主張似乎比前總統馬英九的主張「更進一步」，直言要提什麼論述都是自由，但政黨要想執政，理念需要有多數人支持才能遂行，暗示意味十足。

王金平昨天舉辦「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，發表新的兩岸論述及和平宣言倡議。他主張兩岸治權不相隸屬，主權同而不分，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華人民福祉的機會，接受現實的狀態，但不否定歷史的情感，分治而不分立，是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機，最務實的做法。

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其論述曝光後，隨即引發議論與質疑。除了論述上的爭辯，有不少人也認為王金平的動作是劍指明年的國民黨主席選舉，「反朱派」勢力可能大集結。對此，黃暐瀚今天（9日）在臉書發文表示，「雖然王院長早就說過，他是退休的人，不介入黨主席的選舉，可上次王院長缺席全代會，洪秀柱語出驚人『王院長選黨主席也很正常』。這次推出兩岸新論述，成立智庫，又被某報直接解讀為『劍指黨主席』。其實某報的論點也不奇怪，如果不選黨主席，推出兩岸論述幹嘛？如果沒當上黨主席，新的兩岸論述，又要如何成為國民黨的新論述？」

接著黃暐瀚針對王金平說出「治權互不隸屬、主權同而不分」分享自己的看法，「前一句不難理解，確是現況；但後一句怎麼看來比馬前總統的『互不承認主權』更進一步，變成『主權相同』了？中華民國是主權獨立、民主自由、言論多元的國家。要提出什麼論述，都是自由，但面對選舉檢驗，得有多數人支持，該政黨才能執政，理念才有機會遂行。」

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