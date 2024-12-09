竹市5局處長及副處長上任有副處長及科長降調 挨批未適才適任、羞辱公務員

新竹市府今天有5個局處長及副處長異動上任，其中傳出有副處長及科長等公務員被降調，市府挨批此次人事異動根本未適才適任、而是羞辱公務員。（記者洪美秀攝）

2024/12/09 17:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府上週五（6日）發佈包括勞工及青年處、城市行銷處、產業發展處、行政處及民政處等5局處的處長與副處長人事異動令，並在今天（9日）上任，由於異動幅度大，加上具爭議的勞青處長吳達偉從新北市空降，也遭綠營市議員楊玲宜批是政治酬傭，另除處長及副處長職務調整，今天更傳出原本是副處長及科長的公務員被降調為科長及專員，且有副處長被調整轉接非專業領域的職位，都被批此番人事異動非適才適所，而是羞辱公務員。

對此，市府表示，經盤點公務人力、整合行政資源、簡併機關組織，除配合組改調整人事，期望在職務輪調中，讓市府團隊的高階主管有更豐富的行政歷練、熟悉各項職責，強化為民服務能量。

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新竹市府今天有4個局處長異動上任，包括勞青處長林昱志接城銷處長，產發處長許智堡接行政處長，城銷處長嚴翊琦接產發處長，新北市議會國民黨團顧問吳達偉接勞青處長，而副處長部分城銷處副處長由簡任秘書謝濬鴻接任，產發處副處長洪明仕轉任民政處副處長，城銷處副處長呂清松轉任產發處副處長，然原本是民政處副處長的陳麗琪卻降調為兵役科長，國際與大陸事務科長蕭明恩被降調為專員。

對於副處長及科長級等事務官人事異動及被降調，也被批非適才適所，其中接任民政處副處長的洪明仕的專業在環境生態永續領域，卻被調接民政處副處長，成為此波市府人事異動案中最無奈及最不具專業考量的調任。

先前市府的人事異動就傳出有科長級事務官寧可降調其他縣市也不願再待在新竹市府，如今市府事務官再傳出被調任非專業領域，也讓市府人員人心惶惶與擔憂，加上目前市府高層並無重大市政方向與建設工作，讓公務員根本無心市政工作，只求安穩度日。

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