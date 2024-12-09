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    國民黨團突襲排選罷法修法爆衝突 林月琴遭踹怒告陳玉珍涉傷害

    民進黨立委林月琴遭踹，控告國民黨立委陳玉珍涉傷害。（記者陳彩玲攝）

    民進黨立委林月琴遭踹，控告國民黨立委陳玉珍涉傷害。（記者陳彩玲攝）

    2024/12/09 15:49

    〔記者陳彩玲／台北報導〕立法院6日進行院會，國民黨團突變更議程，將罷免連署需附身份證影本的《公職人員選舉罷免法》修法，列為討論事項第一案，藍綠立委隨即爆發衝突。民進黨立委林月琴不滿被國民黨立委陳玉珍重摔、腳踹，今天下午到台北地檢署按鈴控告陳涉犯傷害罪。

    林月琴表示，國民黨6日突襲式試圖變更議程，企圖偷渡修惡版本《選罷法》，閹割人民罷免權，民進黨立委為保護國人基本民主權利，進行議事杯葛，但從媒體報導、社群媒體影片等，可見陳玉珍多次暴力推擠、重摔甚至以腳踹方式攻擊她，導致其手指、手腕、腿部及後頸皆有傷勢。

    林月琴進一步指出，過去30年她為兒少福利努力，其中最重要的目標就是協助兒少遠離暴力，這兩天思考後，她認為過去不斷鼓勵並支持兒少勇敢面對暴力威脅，如今遭受暴力對待，決定不退縮提告，以遏止任何暴力在國會發生，並清楚告訴下一代，即使是國家的立法委員都不被允許使用任何暴力攻擊行為。

    林月琴說，相關陳玉珍暴力攻擊證據包含影片、驗傷單等，將委託律師協助提告，這次她絕不退縮，以告止暴，以正視聽。

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