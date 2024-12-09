林月琴告傷害 陳玉珍：保護翁曉玲正當防衛

立法院國民黨團針對民進黨立委吳沛憶質疑國民黨立委陳玉珍「脫衣求碰瓷」召開記者會，會中陳玉珍表示將提告，交給司法解決。（記者王藝菘攝）

2024/12/09 15:57

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會6日發生朝野衝突，民進黨立委吳沛憶事後質疑國民黨立委陳玉珍「脫衣求碰瓷」，陳玉珍要求吳沛憶24小時內道歉未果，今提告求償150萬元並要求吳道歉，而民進黨立委林月琴下午也提告陳玉珍傷害罪，對此，陳玉珍表示，尊重林月琴提告的權利，她是為了保護同黨立委翁曉玲不受林月琴攻擊，避免翁受傷而出於不得已的正當防衞行為，相信司法機關會有公道的裁判。

陳玉珍表示，她把林月琴抱開後，林月琴對她拉扯攻擊、扯破她衣服的行為，以及對翁曉玲所做的暴力攻擊行為，就是林月琴想跟下一代講的「是國家的立法委員都不被允許使用任何暴力攻擊行為」嗎？

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陳玉珍說，又或者林月琴想要說的是，只有民進黨的立委可以暴力攻擊國民黨的立委；林月琴絕對不容許國民黨的立委對民進黨的立委做出任何暴力行為？

陳玉珍強調，會委任律師提出所有整件事情發生過程的影像，還原事實發生前後的全部真相，不會讓民進黨斷章取義，不會讓民進黨只截取片段，相信司法會做出公正的判決。

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