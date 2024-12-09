曾遭電子郵件恐嚇 南市議會今播放「國有器官」21警到場安檢

台南市議會播放「國有器官」紀錄片，收到不利威脅，今天加強安檢。（民眾提供）

2024/12/09 15:03

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市議會今日播放「國有器官」紀錄片，卻在6日接獲恐嚇電子郵件要求取消播放，郵件內還夾帶槍枝、子彈照片，否則將對市議會不利，議會緊急報案，市警局第四分局今早派出21名警力到場，並安排安檢。

紀錄片「國有器官」今年10月在台灣上映，揭露中國活摘人體器官真相，在台上映期間有不少影城、電影院紛紛接到威脅恐嚇，上映不到1週隨即下檔。議員朱正軒表示，該片上映後，各大影城因接獲威脅而停播，台南、高雄、台北市議會等也都陸續接獲類似手法的恐嚇威脅信件，相信恐嚇者肯定很自得意滿。

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朱正軒指出，對方利用電子郵件寄信到台南市議會，以附有槍枝、子彈的照片，寫下恐嚇的文字，要求在一定的期限內停止播放、暫停取消活動，不過，特別感謝議長邱莉莉、副議長林志展及多位黨籍議員的支持與聲援，即便面對恐嚇信件，南市議會還是堅定拒絕恐嚇。

台南市議會議長室也證實此事，在6日接獲恐嚇信件後，隨即向轄區警方報案。第四分局說明，因應上揭恐嚇事件，立即採取應變措施，今早派遣21名警力，加強安檢措施，維護議會安全及協助駐警維護現場秩序。

朱正軒提到，今約有400名觀眾一起到市議會欣賞公播紀錄片，不過也對參與的民眾有些抱歉，欣賞紀錄片前還要先被檢查，但這也是確保大家的安全，透過該公播紀錄片，還原當時活摘器官的真相，喚起民眾對自由人權的意識。

台南市議會播放「國有器官」紀錄片，收到不利威脅，今天加強安檢。（民眾提供）

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