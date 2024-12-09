回應綠能問題挨批 盧秀燕戲稱民進黨議員寄望「希望我取代中央工作」

外商問綠電，盧秀燕答中央權責挨批，盧秀燕戲稱「民進黨議員對我有寄望，希望我取代中央」。（記者蘇孟娟攝）

2024/12/09 16:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會今日總質詢，市議員陳俞融、陳淑華、謝家宜、陳雅惠、蕭隆澤等人，針對台中市長盧秀燕日前出席區洲在台商務協會演說，被外商問及有何具體措施提升台中市風能在綠能中佔比，盧秀燕回答屬國家層級問題挨批，盧秀燕則開玩笑解釋，「連綠能、中生訪台團跟台中市政無關的議題都來問我，可能民進黨議員對我寄予厚望，希望我取代中央的工作」。

今日總質詢中，陳俞融指出，日前盧秀燕出席「歐洲在台商務協會」演說，有外商提問她要如何提升台中市風能在綠能中佔比及具體鼓勵辦法，盧秀燕卻稱風電佔綠能比例是國家層級問題，她不太清楚，連面對外商都問A答B，空泛回答且轉移焦點。

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輪到市議員劉士州質詢時，則請盧秀燕進一步說明，盧秀燕藉機大吐苦水強調，當天她受邀演講的題目是「台中的魅力」，她提及台中購物節也有國際大使來幫行銷，也提及台中美食，外商詢問也提及台灣綠能發展不好，中央制定希望全國綠能佔能源的2成，但現在不到1成，請她表示意見，她才提及因中央對於未來國家的風電會提高到佔綠能多少比例並未有明確數字，這個大家都不知道，這是中央的議題，她不是中央官員怎能回答，她對於國家未來的能源政策沒辦法回答，「這樣也不行，也要把我臭罵一頓」。

劉士州又說，日前中國學生訪台團脫口說「中國台北」，盧秀燕被問及曾表示尊重陸委會處理挨批，但民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤對此也說尊重陸委會的相關處理，卻沒有人撻伐，根本是雙標。

盧秀燕則說，「可能民進黨的議員對我有寄望」，中央綠電多少要問她、陸委會的事務也要來問她，中央的事務都要來問她，她只能開玩笑解釋「民進黨議員對我有寄予厚望，希望我取代中央的工作」，不然跟台中市政沒有關係、非台中職權、中央的事情都要拿來這裡講，且她講有事，他們自己民進黨講的沒事，盼議員問政要公正客觀、標準要一致，否則就是為反對而反對、為飆罵而飆罵，給市民不好示範，不然就是雙標。

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