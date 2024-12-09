林思銘稱不會突襲選罷法修法 民進黨團：政黨利益不能凌駕人民利益

立法院民進黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘。（記者謝君臨攝）

2024/12/09 14:23

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院朝野立委於6日院會爆發激烈衝突。國民黨團書記長林思銘今（9）日表示，擬於20日或27日院會排入「公職人員選舉罷免法修正草案」，排案時一定會讓民進黨知道，不會用突襲的方式。對此，民進黨團幹事長吳思瑤則說，這也印證6日國民黨惡意突襲選罷法，政黨利益不能凌駕人民權利，這才是重點。

國民黨團於6日突提案變更議程，將被控閹割人民權利、攸關罷免連署需附身分證影本的選罷法修法草案改列討論事項第一案，並以人數優勢表決通過，引發朝野立委衝突，多人受傷掛傷，最終會議主席、院長韓國瑜宣布散會。

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對於林思銘今受訪表示，擬於20日或27日院會排入選罷法，且排案時一定會讓民進黨知道，不會用突襲的方式，請民進黨不要再用杯葛議事方式阻擋。吳思瑤表示，身為國民黨團黨鞭之一的林思銘保證不會再突擊，這印證、也承認了6日國民黨惡意突襲選罷法。

吳思瑤說，據報載，國民黨內部意見分歧，韓院長對於國民黨團總召傅崐萁的強勢作風也表達無奈，他們必須要去整合。但也不要忘了，選罷法關係人民權利，而非政黨利益，請藍營在內部討論時需考量的前提，是政黨利益不能凌駕人民權利，這才是重點。

吳思瑤指出，韓院長明天下午開始安排連續幾次協商，一些爭議性法案在這個會期終究要面對，包括選罷法是否要二合一、怎麼處理，以及憲法訴訟法等，都進入深水區，協商時針對後續議案朝野坐下來好好談。

她也強調，立院不是「表決院」，不管過程有無，只要強行表決，呼籲協商時各黨團能夠展現智慧化解爭議，而非像總機一樣，大家輪流講完就表決，這不是有品質、有效能的協商。還是希望回到協商場域，各黨鞭好好談，不要有自己黨團幹部被蒙在鼓裡的失序狀況。民進黨團會全程參與協商，理性討論。

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