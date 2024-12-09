雙城論壇上海僅派副市長 陳怡君：蔣萬安拖累台灣國格與首都市格

民進黨台北市議員陳怡君。（資料照）

2024/12/09 15:02

首次上稿14:11

更新時間15:02（新增市府回應）

〔記者蔡思培／台北報導〕今年的台北上海雙城論壇將於12月17日登場，不過民進黨北市議員陳怡君指出，此次雙城論壇是由上海「C咖」副市長領隊會見台灣的「A咖」台北市長蔣萬安，根本是吃盡台灣豆腐。她也批評蔣萬安不僅絲毫未感恥辱、不對等，還連帶拖累了台灣國格、首都市格，是自甘降格、喪權辱國。

請繼續往下閱讀...

市府：打臉民進黨執政的中央政府？

對此北市府副發言人葉向媛指，過去雙城論壇在台北舉辦多由上海副市長參加，且皆是在民進黨執政的中央政府核准後舉行，質疑是否在打臉民進黨執政的中央政府？她也指，若照議員「副手來台就是矮化」邏輯，民進黨中央執政期間，友邦國家派出副元首來訪台灣由總統親自接見，難道也都是自我矮化？

陳怡君指，若按中國政治權力結構，掌管上海的第一把手是上海市委書記，第二把手才是市委副書記兼上海市長，第三把手「C咖」上海市副市長更是有8位，若真的平等、對等，台北市政府應派秘書長出面接待即可。蔣萬安大可不必如此大費周章、自取其辱，中方若重視交流、尊動對等，會派出這樣的規格嗎？

陳怡君也舉例，「陪都C咖」會見「首都A咖」到底有多不禮貌，就好比台灣派一個縣市政府的秘書長，率團去會見日本的東京都知事，這樣對方能接受嗎」？

陳怡君呼籲蔣萬安，千萬不要被吃了豆腐還自我感覺良好，全台灣、全北市民都不爽，「只有你在自爽」，這樣的論壇根本沒有意義，也違反選前對台北市民承諾，更浪費公帑讓中國吃豆腐。

葉向媛指，市府一再強調秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，依照規定、慣例舉辦雙城論壇，請特定人士不必雙重標準，也請議員不用擔心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法