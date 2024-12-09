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    王金平箭指黨主席？朱立倫喊團結：不受謠言、見縫插針影響

    前立法院長王金平昨天發表兩岸新論述，被外界認為是箭指明年黨主席選舉，國民黨主席朱立倫受訪表示，「我們最重要的就是團結一致，不受到任何的謠言或任何的見縫插針的影響。」（記者廖雪茹攝）

    前立法院長王金平昨天發表兩岸新論述，被外界認為是箭指明年黨主席選舉，國民黨主席朱立倫受訪表示，「我們最重要的就是團結一致，不受到任何的謠言或任何的見縫插針的影響。」（記者廖雪茹攝）

    2024/12/09 13:39

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕前立法院長王金平昨天發表兩岸新論述，被外界認為是箭指明年國民黨主席選舉，是「反朱派」勢力大集結；國民黨主席朱立倫今天受訪時未正面回應，卻又似乎意有所指地說：「我們最重要的就是團結一致，不受到任何的謠言或任何的見縫插針的影響。」

    國民黨建黨130周年黨慶新竹縣黨部今（9）日舉辦慶祝活動，朱立倫頒獎表彰70年資深黨員，並與新竹縣長楊文科、前新竹縣長邱鏡淳、新竹縣黨部主委陳見賢等人一同切蛋糕。

    朱立倫在出席慶祝活動前先接受媒體上述提問。朱立倫表示，國民黨現階段非常的團結，大家一致對外，民進黨對國民黨就是一直不斷的攻擊、追殺，但是「我們最重要的就是團結一致，不受到任何的謠言或任何的見縫插針的影響」，不但黨內團結，立法院的黨籍立委非常團結，黨籍縣市長也非常的努力。

    朱立倫在會中致詞時，也再次抨擊民進黨追殺國民黨，清算國民黨的資產，尤其適逢建黨130周年，他呼籲黨員更要團結在一起。朱立倫也提及應該要修改財政收支劃分法和其他重要民生法案，以及保障民主自由。他也批評全世界只有民進黨附和南韓戒嚴，強調國民黨建黨最重要就是為了民主自由，讓人民過好日子。

    國民黨建黨130周年黨慶新竹縣黨部今（9）日舉辦慶祝活動，黨主席朱立倫與新竹縣長楊文科、前新竹縣長邱鏡淳、新竹縣黨部主委陳見賢等人一同切蛋糕。（記者廖雪茹攝）

    國民黨建黨130周年黨慶新竹縣黨部今（9）日舉辦慶祝活動，黨主席朱立倫與新竹縣長楊文科、前新竹縣長邱鏡淳、新竹縣黨部主委陳見賢等人一同切蛋糕。（記者廖雪茹攝）

    前立法院長王金平昨天發表兩岸新論述，被外界認為是箭指明年黨主席選舉，國民黨主席朱立倫受訪表示，「我們最重要的就是團結一致，不受到任何的謠言或任何的見縫插針的影響。」（記者廖雪茹攝）

    前立法院長王金平昨天發表兩岸新論述，被外界認為是箭指明年黨主席選舉，國民黨主席朱立倫受訪表示，「我們最重要的就是團結一致，不受到任何的謠言或任何的見縫插針的影響。」（記者廖雪茹攝）

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