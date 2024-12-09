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    八炯爆中共統戰秘辛 網讚：砸了舔共網紅的鍋還擾亂中共內部

    反共網紅八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，片中找來曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源分享，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。（圖擷自臉書）

    反共網紅八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，片中找來曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源分享，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。（圖擷自臉書）

    2024/12/09 15:08

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅八炯近日發布《中國統戰紀錄片》，揭露台灣網紅被中共統戰滲透的秘辛，瞬間掀廣泛關注。對此，網路論壇「PTT」有鄉民認為這部影片不僅「砸舔共網紅的鍋」，也引發中共內部的猜忌與分裂。

    一名網友昨（8）日在網路論壇「PTT」發文表示，《中國統戰紀錄片》公開後，揭曉舔共仔在中國的辛酸，同時還得被台灣人臭罵。現有的舔共者可能得面臨更嚴苛的忠誠檢測，未來才有機會繼續在統戰體系中獲得資源與支持，「享用那一丁點殘渣剩飯，舔不夠用力的大概要回台灣吃自己了」。

    原Po指出，而新進舔共仔恐怕難以取得資源或接觸統戰高層，可能要有些把柄及黑幕被掌控，才有機會跪舔服侍中共。而禍首之一的台聯會會長及捧高閩南狼的所有單位，必定會被其他統戰單位趁機亂鬥一波，以爭取更多有限的經費，「只能說這招真的太厲害，一口氣重擊部分統戰單位和舔共者，增加他們內部不信任度，也讓之後想舔的人再三考慮值不值得舔下去」。

    貼文曝光後掀起廣泛熱議，網友們紛紛留言表示，「影片裡面透漏出更有趣的訊息，就是中共真的沒錢了，一堆舔共仔賺那麼少還在那邊舔」、「有很多台灣洩漏機密給中國的，是因為被洗成對中共有認同感」、「沒發現昨天出片的時候，幾天前叫囂得超大聲、鬧得超歡的藍白共，都沒人敢討論嗎？還不明顯嗎？瞬間消音耶，幾乎像是去開會了」。

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