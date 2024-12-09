再批民進黨附和南韓戒嚴 朱立倫：至今還不道歉

朱立倫抨擊，南韓戒嚴，全世界只有民進黨挺，至今還不道歉。（記者廖雪茹攝）

2024/12/09 13:12

首次上稿 12:54

更新時間 13:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣黨部今（9）日舉辦建黨130週年黨慶活動，黨主席朱立倫再度批評民進黨，指稱全世界只有民主進步黨附和南韓戒嚴，全世界媒體都有報導，民進黨到現在還不道歉，「我相信這是讓所有的國人感到丟臉，而且非常的疑慮。我覺得立法院應該要檢討現行的戒嚴法令」。

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朱立倫先接受媒體訪問表達對於南韓戒嚴的看法，稍後在慶祝活動致詞時，也主動向黨員重申這段批判民進黨的看法。朱立倫表示，全世界到目前為止，還是只有一個黨附和南韓的戒嚴，而且是全世界媒體都報導的：民主進步黨是挺戒嚴的。民進黨到現在還不道歉，他相信這是讓所有的國人感到丟臉，而且非常的疑慮。

朱立倫表示，他覺得立法院應該要檢討現行的戒嚴法令。現行戒嚴法令有1個月的空白期、空窗期的，等於是1個月後才讓立法院來追認。他覺得從世界民主國家的先例再到南韓的個案，都可以發現的確在要最快的時間內由國會來確認，24小時內由國會來同意，這是應該要修正的方向。

朱立倫說：「我們也希望、呼籲民進黨的朋友們，如果真正的為台灣的民主，應該共同來支持。」

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