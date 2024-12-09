質疑蔡壁如常請假、只談黨務 綠營酸：民眾黨駐中市代表？

盧秀燕表示，蔡壁如都有請假，也有要求她要參加海線區務會報。（記者蘇金鳳攝）

2024/12/09 11:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政顧問蔡壁如上週前往新加坡，民進黨台中市議員陳俞融、陳淑華今天在市政總質詢批蔡壁如一直請假，蔡對於民眾黨黨務發言多過於市政關心，還如此重用她，質疑蔡壁如是否有助於市長盧秀燕的總統大位，更嘲諷表示，盧秀燕要多帶蔡壁如去跑海線，不要把蔡晾在那。

盧秀燕表示，對於政黨的發展、選舉問題，蔡壁如在議會不會發言，但是蔡壁如去新加坡有請假，而且有跑海線的行程，也要求蔡必須參加區務會報。

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議員陳俞融表示，她上週五打電話給蔡壁如，說人不在台中，又利用假日跑去新加坡，蔡壁如就任以來，對民眾黨的黨務發言多過於市政，而盧秀燕如此看重蔡壁如，是認為蔡壁如有助於盧的總統大位嗎？

陳俞融更質疑，現今蔡壁如已成為除了盧秀燕外，台中市最有名的政治人物，她更嘲諷說，既然盧秀燕認為蔡壁如有助於藍白合，就請盧秀燕好好帶著她跑行程，在海線區公所貼上蔡壁如大頭貼，不要把蔡晾在那兒。

陳淑華表示，蔡壁如掛台中市政府顧問都是在做黨務發言，非常不當，民眾搞不清，蔡壁如是民眾黨駐台中代表？還是台中市政府駐民眾黨代表？

陳淑華表示，蔡的行徑非常不當，是否盧秀燕有默許，有意無意去影響民眾黨的黨務，為2028年的藍白合鋪路，用酬庸方式聘請蔡任顧問，對台中市形象影響甚鉅。

盧秀燕表示，蔡壁如都有請假，議員覺得蔡壁如有名，她也覺得民政局長吳世瑋很有名。

多位民進黨議員質疑蔡壁如談民眾黨黨務多於市政。（記者蘇金鳳攝）

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