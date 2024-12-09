中共策動台灣藝人組黨參選2026 劉世芳：若違政黨法將依法辦理

內政部長劉世芳。（記者林哲遠攝）

2024/12/09 10:56

〔記者林哲遠／台北報導〕反共網紅八炯6日推出「中國統戰紀錄片」揭露中國統戰部收買台灣網紅手段，更有藝人披露中共企圖策動台灣藝人組織政黨參選2026地方大選。對此，內政部長劉世芳今日受訪時表示，內政部目前並無台灣藝人組黨的訊息，但未來一定會特別留意，若違反「政黨法」將依法辦理。

劉世芳表示，影片所提無論是網紅或其他人收受中共不當資金來幫中國做大外宣，若觸犯到台灣的法令包含「兩岸人民關係條例」、「政黨法」等，都會依照法規來辦理。

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針對中共策動要台灣藝人組成「台灣擁和黨」來參選2026大選，劉世芳說，以內政部所主管的政黨中並無台灣藝人組黨的訊息，未來一定會特別留意，必須按照「政黨法」組黨相關規定辦理，若有任何中共利用統戰的手法或資金的挹注來組黨，就不符合民主體制下組織政黨的「政黨法」，內政部將依法規來辦理。

另，有關王金平昨日提出新兩岸論述稱「兩岸分治不分立」，劉世芳回應，王金平院長是大家都非常敬重的國民黨大老，他願意挺身而出，把台灣的聲音，在凝聚共識下對外做比較好的宣導與溝通。「我想，王院長也是提出他的看法，我們尊重王院長對兩岸未來發展的聲音。」

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