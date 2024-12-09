政府擬懲處馬英九基金會 中生團爭議蕭旭岑「提油救火」為重點

中生賀「中國台北隊」奪冠挨批，馬辦執行長蕭旭岑本月2日受訪表示，「你也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國」。（資料照）

2024/12/09 10:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九邀中生統戰團來台，連日引發重大爭議，政府將祭出行政處分。據透露，內政部移民署、陸委會、教育部近日將開會，研議懲處邀請單位馬英九基金會，對於馬辦執行長蕭旭岑不斷宣傳政治立場、違反兩岸交流規範，將是這次懲處重點。

中生團訪台期間，復旦大學女大生宋思瑤受訪祝賀「中國台北」奪冠，稱「希望大陸和台灣同胞可以像中信兄弟Brothers一樣，一起為『祖國』在棒球領域更上一層樓而努力」，引發外界批判。

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馬英九基金會執行長蕭旭岑日前對此表示，「你也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國」；對於中山女高家長會抗議中國入口網站以「唐僧進入盤絲洞」形容女學生，蕭則回嗆是「綠色家長」抗議。

據了解，此事涉及違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第16條第1項的相關規定，主管機關可在一定期間內，不予受理其邀訪申請，時間半年至5年不等。

知情人士指出，這一次中生團引發這麼大爭議，最有問題的就是蕭旭岑，其相關發言是「提油救火」，而且馬英九基金會是邀請單位，理應遵守法律及切結聲明內容，不該講與活動無關的政治立場。

知情人士提及，訪台期間不得進行政治宣傳，不僅是規範中生團，馬英九基金會也必須遵守。蕭旭岑卻火光四射，利用這次「交流」訪台一路在罵民進黨、罵中山女高家長會、罵與其立場不同的人，讓整個台灣社會衝突對立。

據描述，女大生是中共的統戰工具，講「中國台北」傷害台灣地位，犯錯後已受到台灣社會譴責，因為學生有容錯機會，過幾天就沒事了。結果蕭旭岑還添油加火說「你也可以講中國台灣」，引爆不同立場團體出來抗議，完全違背交流本意，馬英九基金會將是聯審會的懲處重點。

他質疑，如果每一個交流團都像蕭旭岑那樣講話，兩岸要怎樣交流？蕭在訪團來訪期間，每天在政治宣傳及攻擊不同立場的人。如果馬英九基金會被懲處，最主要原因就是蕭旭岑，因為這個人「提油救火」，引發社會嚴重對立。

據分析，如果每一團來台交流，都像馬英九中生團一樣在政治宣傳，兩岸交流還有辦法走下去嗎？兩岸交流最忌諱的是刻意統戰宣傳，馬英九基金會是邀請單位，事先也知兩岸條例及大陸人士來台許可辦法相關規定，承辦交流活動就得符合規範，基金會應徹底反省檢討。

「最不可原諒是馬英九基金會！」他直言，這一團的交流沒有符合健康有序，違規事實非常清楚，希望往後不要再有這種惡意操作，每天在宣傳政治立場，甚至傷害台灣。馬英九基金會若要宣揚政治立場，大可每天看要去哪邊講，不必刻意申請兩岸交流，既然要交流就得一切符合規範。

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