藍白卡關考試院人事3個多月 藍白今再提案刪明年出國考察費

立法院司法及法制委員會今審查考試院及部會明年預算案，考試院秘書長劉建忻（第一排左二）率部會首長出席。。（記者林曉雲攝）

2024/12/09 10:29

〔記者林曉雲／台北報導〕考試院第14屆人事案被立法院卡關，自今年9月陷入「空窗」已3個多月，預計12月17日表決。立法院司法及法制委員會今審查考試院及部會明年（114）預算案，藍白繼續聯手攻擊，認為民進黨長期主張廢考試院，考試院就應勒緊腰帶，提案全數刪除明年出國考察費用，但民進黨委員認為考試院目前既然仍存在，就不應讓考試院動彈不得，主席鍾佳濱裁示此案先保留。

考試院明年歲出預算編列3億7293萬8千元，較今年增加2866萬3千元，主要係增列軍公教人員待遇調整等人事費、汰換冰水主機、影音會議系統及購置語音辨識系統等經費。其中，出國考察明年僅編179萬元，預計訪問美國、瑞典及歐洲國家等考察高級文官培訓等。

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提案全刪的民眾黨立委黃國昌表示，過去幾年公務員最關心的是，安全衛生的保護，僵化考績制度改革，看不到銓敘和保訓有積極作為，永遠都在研議，對於文官中立或國考公平，考試院長被提名人周弘憲也不認為考試院存在是必要條件，沒有道理讓考試院繼續維持過去的預算規模。

考試院秘書長劉建忻說明，考試院上屆在立法院提出30多項法案修正，推動制度的改變，上屆出國預算受疫情影響而多無法執行，近2年的出國考察仍有助於制度改革，例如去日本考察文官招募制度，反映在如高普考全面減科等改革，全面刪除出國考察預算在執行上有困難，人事制度需要做跨國比較。

莊瑞雄表示，考試院這幾年確有推動政務改革，年金改革是對在職及未來要退休的公務員，提前防止年金破產，給予未來保障的精進方式，而如果把考試院預算刪到只有人事費，但考試院恐「過太爽」，而如果認為出國考察就是去玩，那之前曾通過考察預算的立法院是蒙眼在審？對立法院也太難看。沈發惠表示，考試院既然現在是存在的，就不應該讓考試院動彈不得，全數刪除出國考察費用，將影響業務推動，應具體檢視內容。

劉建忻表達，去年出國考察預算執行率超過8成，也與部會的國外考察結合，第13屆對出國考察嚴格把關，必須是有意義的考察對象（國家），因第14屆尚未上任，盼留經費讓下屆業務可執行，給予跨國比較的機會。

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