王定宇：收錢攻擊台灣讚揚中國 如打假球般惡劣

王定宇提到，收錢攻擊台灣、讚揚中國，就像打假球一樣惡劣。（資料照）

2024/12/09 08:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」日前推出「中國統戰紀錄片」，揭露中國統戰部門如何收買台灣網紅，引發網路社群廣大迴響。民進黨立委王定宇昨在臉書發文指出，如果是正當生意，沒什麼可批評的，但做生意做到必須跪舔、出賣國家，就是失格問題。王定宇也提到，收錢攻擊台灣、讚揚中國，就像打假球一樣惡劣。

王定宇表示，說出「吃我的飯就得聽我的話」、「賺我的錢就得聽我的」這類的，不僅是心態無賴，更是不懂經貿。不論賣方或買方，都是在供需間取得平衡的交易方，沒有誰比較大。

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王定宇指出，至於依存關係，要看「誰沒有對方不行」，比方說晶片，你不跟台積電買，台積電還有一堆客戶等著排隊，台積電不賣你，你就沒得買，誰依存誰就很明顯。

王定宇認為，賺人民幣、賺台幣、賺美金、賺日圓、賺歐元都一樣，只要是正當生意，沒有什麼可以批評苛責的。但是做生意做到必須出賣尊嚴跪舔，甚至為虎作倀出賣國家，那就跟賺什麼幣無關了，是失格問題。

有網友在王定宇該篇貼文底下留言：「看看這次八炯所曝光的台灣網紅，到底有多少是收紅錢來辦事的。」王定宇則回應：「收錢攻擊民主台灣，讚揚獨裁中國，這種收錢就跟收錢打假球一樣惡劣。」

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