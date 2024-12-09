賴清德出訪媒體散布疑賴論！矢板明夫列3點事實打臉

賴清德近日甫結束出訪南太3友邦的行程。（資料照）

2024/12/09 01:33

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國總統賴清德近日甫結束出訪南太3友邦的行程，引發各界關注，可同時也能看到「疑賴論」又一次在網上出現。對此，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫列出3點事實，打臉親中媒體散布的疑賴論。

矢板明夫8日深夜在臉書發文，「這兩天看到了一些台灣的藍營媒體和中國的媒體，都在批評賴清德總統前幾天剛剛結束的首次外交出訪。其內容可以總結為『美國並不信任賴清德』、『賴清德這次訪問的效果不大』、『賴清德的訪問刺激了中國』這幾點。仔細一想，這幾種說法其實都站不住腳。」

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他接著列出3點事實，「首先，他們說美國不信任賴清德的最主要理由是，美國沒有安排賴清德過境美國本土，只讓他過境了夏威夷和關島。但是，賴總統這次要訪問的是南太平洋的島國，方向上和美國本土根本南轅北轍，繞道夏威夷是正常的選擇。去美國本土才不正常。」

「另外，賴清德到了美軍的軍事要塞關島，還受邀前往總督古蕾露的官邸茶敘，並在關島議會發表演說。成為了首位踏入關島總督官邸、關島議會的台灣元首。更重要的是，在進入官邸前，現場演奏了美國國歌和台灣的國歌。這也是史上第一次。如果美國不重視賴清德的訪問，自然不會有這樣的安排。」

第2點事實，「有關賴清德這次出訪，夏威夷和關島的美國媒體幾乎全都是用『台灣的總統』稱呼，可以說是外交上的突破、非常有意義。過去我在日本媒體工作，很清楚各地中國大使館、領事館是如何給外國媒體壓力打壓台灣的，比如說在日本的報紙上寫台灣時，只要出現『國立故宮博物院』、『台灣的外相』等字樣，中國大使館會立刻跑來抗議說『台灣不是國家，不能這樣寫』，如果不更正的話，中國就會欺負這家媒體駐北京的特派記者。」

「近幾年，中國瘋狂打壓外媒，在中國的外國記者已經走得差不多了。這一次，這幾家美國媒體敢使用「台灣的總統」這樣的稱呼，說明他們已經不在乎中國的抗議了。」至於第3點事實，關於「賴清德有沒有刺激中國？」矢板明夫認為「當然有」，但他直言，「按照中國的邏輯，『台灣的存在』本身，就是刺激中國」。

矢板明夫最後還忍不住酸，「如何才能不刺激中國呢？或許是，嘴上天天喊著捍衛中華民國，但某一天，在自己國家的首都，有人遞過來一面中華民國的國旗，你嚇得不敢接（指馬英九基金會執行長蕭旭岑）。這樣做，或許能夠不刺激中國。這樣的日子，是台灣人想要的嗎？」

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