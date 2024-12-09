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    葉元之稱「台灣也收買中國網紅」 網群起砲轟：敵我不分

    國民黨立委葉元之。（資料照）

    國民黨立委葉元之。（資料照）

    2024/12/09 00:35

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」近日在YouTube發影片，與曾經是中國統戰樣板的饒舌歌手「閩南狼」陳柏源揭露中國統戰部門收買台灣網紅的各種手段，沒想到國民黨立委葉元之8日竟稱「台灣也有收買中國網紅」行銷旅遊，還酸「是在做辛酸的」，大批網友湧入留言區砲轟。

    八炯的「中國統戰紀錄片」上集6日在YouTube上架後掀起輿論熱議，葉元之8日竟然拿此事在臉書發文，「中共是否有收買台灣網紅宣傳景點引爆話題，其實台灣也有收買對岸網紅行銷旅遊，今年花了74萬元，明年則預計花114萬元。台灣應該不是為了搞統戰才收買對岸網紅，但陸客現在根本不過來，這是在做辛酸的？還是在消化預算？」

    葉元之批評稱，中國是因為台灣禁團令才不准中客來台，質疑民進黨政府不解除禁團令，卻還在中國宣傳觀光，是要「讓大陸民眾看得到吃不到？還是錢太多在消耗預算？……不懂為何政府就是寧可坐視觀光逆差，讓業者苦哈哈。兩岸不交流，台灣人受害也很深；政府以為是在懲罰對岸，其實懲罰的是台灣自己人。」

    看到葉元之拿兩件事相提並論，大批網友在底下留言怒斥「所以台灣也要統治中國了嗎？可以不要混淆視聽了嗎？」、「觀光署這些廣告預算公開編列，花在哪裡請了誰都知道，請問這些收錢統戰的網紅，收了誰的錢做的廣告有說嗎？」、「哪一國的民意代表？敵我不分！」、「國民黨都忘了要反共囉」、「行銷跟統戰並在一起講喔？台灣有去對面宣傳說希望大陸地區跟中華民國統一嗎？」、「推廣觀光跟統戰是一回事？選到這種民代真是我國不幸！」

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