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    陳其邁合體《黑白大廚》學餐阿姨李美英 烹調辣炒豬肉

    韓國《黑白大廚》學餐阿姨李美英（前排右二），訝異自己在台灣的高人氣。（高市府提供）

    韓國《黑白大廚》學餐阿姨李美英（前排右二），訝異自己在台灣的高人氣。（高市府提供）

    2024/12/08 23:44

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄流行音樂中心連續兩天（7、8日）舉行「2024下酒祭」，邀請韓國《黑白大廚》學餐阿姨李美英，現場烹調辣炒豬肉給民眾免費吃，現場大排長龍，高雄市長陳其邁今晚特別現身，合體李美英大秀廚藝。

    今年的「下酒祭」首次與韓國觀光公社合作，結合台灣與韓國特色的美食市集與樂團演出，現場有50攤台韓美食市集，還有10組台韓樂團的演出，讓高雄流行音樂中心外頭連續兩天擠滿人潮。

    韓國料理綜藝節目「黑白大廚」裏的學餐阿姨李美英，今年跨海助陣，現場一次料理200人份的韓國經典美食「辣炒豬肉」，更貼心將把辣度降低，吸引大批民眾排隊1、2個小時，許多人爭相跟她合照，讓學餐阿姨訝異自己在台灣的高人氣。

    高雄市長陳其邁今晚也特地來到高流，合體李美英秀一段廚藝；他表示，在高流海風廣場，迎著涼爽的海風，搭配台韓特色小吃，簡直是味蕾的天堂，從韓式國民街頭美食到台灣經典小吃，魚板、手撕雞燒酒螺、刈包、煎餃、炭烤玉米、熱炒、烤肉通通都有。

    陳其邁強調，最令人期待的，當然是黑白大廚學餐名家李美英的現場料理示範，「不出國也能到韓國，好像身在韓劇氣氛中!」

    陳其邁（左）在《黑白大廚》學餐阿姨李美英（左三）面前，試著炒出「辣炒豬肉」。（高市府提供）

    陳其邁（左）在《黑白大廚》學餐阿姨李美英（左三）面前，試著炒出「辣炒豬肉」。（高市府提供）

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