王金平新兩岸論述 國民黨肯定：用心為和平找出路

國民黨中央黨部大樓外觀。（資料照）

2024/12/08 22:23

〔記者林欣漢／台北報導〕前立法院長王金平今日舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，發表新的兩岸論述及和平宣言倡議。國民黨表示，王金平的論述，依循中華民國憲法的內涵，遵循國民黨黨章、黨綱推動兩岸交流合作、維護台海和平穩定的路線，彰顯國民黨長期的主張。

王金平今日表示，他主張兩岸治權不相隸屬，主權同而不分，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華人民福祉的機會，接受現實的狀態，但不否定歷史的情感，分治而不分立，是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機，最務實的作法。

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國民黨表示，王金平的論述，依循中華民國憲法的內涵，尋求互不否認治權，擱置主權爭議的立場，遵循國民黨黨章、黨綱推動兩岸交流合作、維護台海和平穩定的路線，彰顯國民黨長期的主張。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，王金平的倡議與馬英九主張的主權互不承認，治權互不否認，以及兩岸不是國與國關係一致，都堅守台灣人的利益，回歸中華民國憲法，正視憲法一中，兩岸分治的事實，認同兩岸同為中華民族，值得高度肯定；希望賴清德總統能聽進去，為台灣人福祉，放棄「新兩國論」的台獨路線 。

國民黨指出，在當前局勢緊張之際，肯定王金平為兩岸找解方，為和平找出路的用心與努力；期盼引發更多善意的論述，累積兩岸更大的善意。

國民黨強調，王金平提及李登輝前總統任內，兩岸達成九二共識、促成辜汪會談的歷史，並在馬英九前總統執政時期成為兩岸建立政治互信、推動交流合作的基礎；足以證明，國民黨長期以來堅持九二共識、反對台獨立場的有效性，以及堅持兩岸和平發展路線的正確性，期待與王金平一同努力。

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