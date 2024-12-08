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    王金平拋兩岸新論述 沈伯洋：才剛說完藍白恐用反戰包裝投降協議......

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2024/12/08 23:29

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平今天（8日）在「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟發表新的兩岸論述及和平宣言倡議，引發外界討論，國民黨也表示肯定，宣稱王金平的論述是用心為和平找出路。對此，民進黨立委沈伯洋忍不住慨歎：「真的沒有想讓我們休息的意思耶……」。

    王金平週日在台北國際會議中心舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，發表新的兩岸論述及和平宣言倡議。他主張兩岸治權不相隸屬，主權同而不分，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華人民福祉的機會，接受現實的狀態，但不否定歷史的情感，分治而不分立，是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機，最務實的做法。

    對此，今天在「接力護台灣」活動上示警藍白提出公投綁大選，未來只要操作議題就有可能被出現和平協議公投的沈伯洋，晚間在臉書發文慨歎：「今天我在現場告訴大家，藍白接下來想動公投，最有可能的就是用『反戰』來包裝『投降的和平協議』。他們擴權擴到現在，真面目快出來了。原本以為這是至少半年以後的事，沒想到才從講台上走下來，就看到王金平開始提一國兩制，真的沒有想讓我們休息的意思耶……」。

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