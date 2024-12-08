香港貨船藏共軍突襲艇出沒台中港？陸委會：已登檢無發現異常

外媒《彭博》駐台記者何貴森（Chris Horton）在X平台爆料，一艘曾參與中國解放軍特種部隊演習的香港貨船「SCSC FORTUNE」本月2日停靠台中港，有國安相關疑慮。（圖擷取自X平台）

2024/12/08 19:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外媒《彭博》駐台記者何貴森（Chris Horton）在X平台爆料，一艘曾參與中國解放軍特種部隊演習的香港貨船「SCSC FORTUNE」本月2日停靠台中港，有國安相關疑慮。對此，陸委會今日表示，政府相關單位已於日前登檢該船，並無發現異常，所稱情況會加以留意。

何貴森指出，不知道台灣對於曾參與中共軍演的外籍民用船舶是否有任何規定？他引用中國情報專家Rod Lee於2022年的文章和照片，可以看到解放軍特種部隊將6艘突擊艇藏在SCSC FORTUNE的船艙內，當貨船潛入目的地後，便可將突擊艇垂吊到海面上迅速投入作戰。

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軍事專家王臻明發文示警，在這種狀況下，國安單位是不是應該趕快去查查這艘船的船艙裡裝了什麼。他質疑，國安系統近期不斷示警，直指中國有可能發動「聯合利劍2024C」演習，如果中國真的打算利用軍演當作掩護，驟然發動突襲，台中港可能會被解放軍佔領，讓中國特種部隊朝最重要的空軍基地清泉崗移動，瓦解台灣的空防能力。

對此，陸委會表示，政府相關單位已於日前登檢該船，並無發現異常，所稱情況會加以留意。

台中港務分公司稍早回應，該船是依法停靠台中港卸貨，在港期間無任何異狀，7日已離港，目前在錨地下錨，俟風浪變小後駛離。

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