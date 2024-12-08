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    揭八炯爆料片最直接效應 許美華：中共勢必啟動清理台網紅行動！

    八炯6日在YouTube發布「中國統戰紀錄片」，找來陳柏源分享自己「覺醒」的心路歷程，聊到中共各種統戰黑幕。（記者董冠怡攝）

    八炯6日在YouTube發布「中國統戰紀錄片」，找來陳柏源分享自己「覺醒」的心路歷程，聊到中共各種統戰黑幕。（記者董冠怡攝）

    2024/12/08 20:54

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」近日發布影片，與曾經是中國統戰樣板的饒舌歌手「閩南狼」陳柏源揭露中國統戰部門收買台灣網紅的各種手段，引發網路熱議。科技專家許美華直言，八炯的爆料影片，最直接的效應就是，引爆中國統戰單位對台灣網紅的警戒態度。

    八炯6日在YouTube發布「中國統戰紀錄片」，找來陳柏源分享自己「覺醒」的心路歷程，聊到中共各種統戰黑幕，還與其他台灣舔共人士、中共黨媒、統戰部門通電話，對話內容猛料連連，在網上迅速引發熱烈討論。

    對此，許美華在臉書發文，提到八炯近日受邀上節目時透露現在因為其影片曝光，不少人在中國的台灣網紅被懷疑是內鬼，被小粉紅們出征一事，「這下可好了！中國統戰單位這次灰頭土臉，現在一定開始懷疑很多台灣網紅是臥底，勢必啟動清理行動，之後也不敢輕易相信台灣網紅，收買台灣網紅的統戰計劃，應該會暫時cool down 一陣子。」

    另外，八炯今天（8日）參加黑熊學院發起的「接力護台灣」步行活動時，在媒體聯訪中被問到紀錄片及衍生而出的相關議題，直言「我們已經掐斷新網紅或小網美過去中國的路」。

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