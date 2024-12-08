陳玉珍喊對賭辭立委 吳沛憶嗆：想辭職可直接下台

綠委吳沛憶（中）回應藍委陳玉珍「外露內衣」事件。（記者羅沛德攝）

2024/12/08 17:50

〔記者蔡思培／台北報導〕立法院院會6日爆發朝野衝突，民進黨立委吳沛憶指國民黨立委陳玉珍在衝突時「脫衣求碰瓷」，外套裡只穿內衣，但陳玉珍則稱原有穿襯衫在外套裡，是被民進黨立委扯破，要求吳沛憶道歉，更為此嗆對賭辭職立委。不過吳沛憶認為，對賭辭職是不尊重立委工作，呼籲陳玉珍若有辭職念頭可以直接下台。

吳沛憶今下午出席社團法人黑熊民防教育協會發起「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」活動，會後被問起陳玉珍爭議。她表示，國會殿堂議事討論應理性，當天陳玉珍衝上主席台霸佔，多次使用暴力，甚至踹立委林月琴下體。她也指陳玉珍親手拉下外套拉鍊露出內衣，不知道意圖為何但相當不恰當。

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吳沛憶指，立法院長韓國瑜曾在院會公開提醒立委注重服裝，陳玉珍內衣外露不僅不恰當，更讓立法院形象嚴重受損，她希望韓國瑜請國民黨黨鞭傅崐萁要求自家立委自律，不要讓國人看到陳又是踹人下體，又是自己打開衣服露內衣。

不過陳玉珍強調自己當時有穿襯衫，更稱若裡面沒有穿襯衫願意辭職下台，若裡面有穿襯衫，吳沛憶應辭職下台。對此吳沛憶認為，陳玉珍嗆賭不是第一次，之前也曾與前立委嗆賭100萬元，她提到現在立法院在防賭，「怎麼有一個立委整天要跟人家賭？」無論是賭100萬元或是辭職，都對立委工作不尊重。

吳沛憶也批評，如果陳玉珍有辭職念頭可以直接下台，國人不會慰留，她繼續留在立法院是敗壞國會形象。

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