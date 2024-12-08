曹興誠：中共攻台違反聯合國憲章 是反文明罪行

黑熊民防教育協會舉辦「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力，前聯電董事長曹興誠等人出席。（記者羅沛德攝）

2024/12/08 15:43

〔記者黃靖媗／台北報導〕黑熊民防教育協會舉辦「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力，今（8）日下午抵達終點站華山中央藝文公園。前聯電董事長曹興誠致詞表示，中共若攻打台灣是違法聯合國憲章，他們站出來是為了防止戰爭、消滅中共侵略台灣的藉口，讓全世界知道中共對台侵略是反文明的罪行。

曹興誠表示，「台灣是台灣人的台灣」，聯合國1948年公布的人權宣言說明了主權在民，「台灣人主權在台灣人民手裡」天經地義，也符合人權宣言；聯合國也在1966年公布「經濟、社會及文化權利國際公約」與「公民與政治權利國際公約」（兩公約），強調人民自決。

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曹興誠表示，台灣人將來要獨立或與別人聯合，都由台灣人自己決定，台灣人今天只是宣示自身應有的主權，並且要要對付中共的謊言。

曹興誠指出，中共2018年「篡改憲法」，稱台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，他批評，此舉是偽造文書、是對天下的謊言，台灣從來沒有一天是中共領土，中共卻用謊言詐騙世界，試圖將台灣問題變成內政問題，以使世界各國無法干預。

曹興誠強調，今天要站出來說「台灣跟中華人民共和國互不隸屬」，如果讓全世界了解台灣是台灣人的台灣，中共就無權對我們動武，中共若攻打台灣是違法聯合國憲章，站出來是為了防止戰爭、消滅中共侵略台灣的藉口，讓全世界知道中共對台侵略是反文明的罪行；引起戰爭的原因只有一個，就是中共侵略台灣的野心。

曹興誠也喊話國內3成自我認同為中國人的「糊塗蟲」喊話，「世界上沒有任何一個國家是中國，我們是中華民國，對岸是中華人民共和國」，對岸用「中國」一詞來混淆台人，若有人認同敵國，就是台灣的內奸。

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