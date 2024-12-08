曾參與解放軍演習貨船停台中港？ 港務公司：7日已離港

懸掛香港旗幟的貨船SCSC FORTUNE，目前停靠在台中港，駐台記者何貴森爆料該船曾參與中國解放軍特種部隊演習。圖為SCSC FORTUNE將共軍突擊艇藏在船艙。（圖擷自Rod Lee「X」）

2024/12/08 15:11

〔記者歐素美／台中報導〕駐台記者何貴森（Chris Horton）爆料，懸掛香港旗幟的貨船SCSC FORTUNE本月2日停靠台中港後至今尚未離開，該船曾參與中國解放軍特種部隊演習，軍事專家也呼籲當局趕快去查船內到底裝了什麼；台中港務分公司今天回應指出，船是依法停靠台中港卸貨，在港期間無任何異狀，7日已離港，目前在錨地下錨，俟風浪變小後駛離。

何貴森在社群平台X上指出，不知道台灣對於曾參與中共軍演的外籍民用船隻是否有任何規定？他並引用中國情報專家Rod Lee於2022年的文章和照片，可以看到解放軍特種部隊將6艘突擊艇藏在SCSC FORTUNE的船艙內，當貨船潛入目的地後，便可將突擊艇垂吊到海面上迅速投入作戰。

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軍事專家王臻明指出，在這種狀況下，國安單位是不是應該趕快去查查這艘船的船艙裡裝了什麼。王臻明說，近期國安系統不斷示警，直指中國有可能發動「聯合利劍2024C」演習，如果中國真的打算利用軍演當作掩護，驟然發動突襲，那台中港可能會被解放軍佔領，讓中國特種部隊部朝最重要的空軍基地清泉崗移動，瓦解台灣的空防能力。

從船舶追蹤網站來看，SCSC FORTUNE目前還在台中港，中國上海吳淞船廠於2009年建造該船，其全長117公尺、寬18公尺，噸位為6550噸，雖然懸掛香港旗幟，但隸屬於中國海運業者中海集運。

台中港務分公司對此回應指出，長和（SCSC FORTUNE）輪在本月3日晚上9點20分停靠台中港14號碼頭卸貨（機件），6日移至106號碼頭卸貨（不同貨主），裝卸公司皆為德隆公司，船務代理為大中船務，本月7日下午3點29分已離港，刻正於錨地下錨，俟風浪變小後駛離。

台中港務分公司表示，依據商港法第17條，商港經營事業機構、航港局或指定機關為配合船舶載運進口大宗民生必需品或工業原料的運輸，應優先指定船席停泊裝卸；同法第19條，船舶進入國際商港，由船舶所有人或其代理人據實填具船入港或出港預報表，送航港局查核後，交由商港經營事業機構安排船席，該船是經航港局審核通過可進港船舶，港務公司依據規定安排船席供卸貨使用，屬正常進出港作業，尚無長時間滯港情形，在港期間也無任何異常情況。

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