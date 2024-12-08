八炯拍片揭中國收買網紅 侯友宜：不允許境外勢力影響台灣安全

新北市長侯友宜強調，不允許任何境外勢力影響台灣國家安全，國內更應凝聚所有力量，保護民主制度。（記者陳奕劭攝）

2024/12/08 14:47

〔記者陳奕劭／新北報導〕反共網紅八炯上週五（6日）推出「中國統戰紀錄片系列上集」，找來前中國統戰樣板網紅「閩南狼」陳柏源揭露中國統戰部收買台灣網紅的各種手段，影片出爐成為一時話題。對此，新北市長侯友宜今天（8日）在坪林受訪說，不允許任何境外勢力影響台灣國家安全，國內更應凝聚所有力量，保護民主制度。

媒體詢問，黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」來到新北，八炯近日推出「中國統戰紀錄片系列上集」，揭露中國統戰部收買台灣網紅的各種手段。侯友宜對此表示，有任何境外勢力企圖影響台灣的國家安全與民主制度，這絕對是不允許的，不但不允許，國內更應該凝聚所有的團結力量，來守護國家，保護國家的民主制度。

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媒體詢問，前立法院長王金平今天要做兩岸和平倡議，但內容沒有提及九二共識，侯友宜回應，兩岸之間有人民關係條例、有相關的規範，最主要兩岸之間的交流一定要對等、尊嚴、友善，那在這樣一個交流底下，大家才能夠朝和平的路線往前走。

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