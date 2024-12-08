王金平將提兩岸和平倡議 藍委：他是國民黨重要資產

前立法院長王金平出席「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟。（記者方濱照攝）

2024/12/08 14:34

〔記者林欣漢／台北報導〕前立法院長王金平11月13日成立跨黨派中道和平聯盟智庫，主張透過智庫提出方案，致力於兩岸和平、國內和諧，並於今日下午舉行中道和平聯盟和平宣言倡議大會盟，提出兩岸和平倡議，對此，國民黨立委李彥秀表示，王金平是國民黨的重要資產，王金平強調兩岸和平的重要性、交流的必要性以及執政者的善念，這不僅是王金平的倡議，也是國民黨長期的主張，更是台灣2300萬人共同的心願。

王金平下午受訪表示，不會提九二共識，會綜整大家的和平宣言，提出新的倡言，預計下午5點左右正式提出。

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李彥秀表示，國民黨內沒有本土派、非本土派的問題，國民黨就是中華民國派。「中道和平聯盟智庫」是跨黨派的民間智庫，王金平是國民黨的重要資產，愛護國民黨的初心更是數十年來如一。

李彥秀指出，王金平擔憂賴清德總統上任後，兩岸關係進一步惡化，包括最近中生來台以及網紅互相攻擊的事件，兩岸官方與民間的敵意螺旋不斷上升，強調兩岸和平的重要性、交流的必要性以及執政者的善念，這不僅王金平的倡議、國民黨長期的主張，更是台灣2300萬人共同的心願。

李彥秀強調，兩岸需要善意，而不是敵意；兩岸需要對話，而不是喊話；兩岸需要交流，而不是交惡。九二共識是國民黨執政時期兩岸交流與對話的基礎，除了對話基礎外更重要的是兩岸的「互信基礎」，賴清德總統說，「舉起拳頭不如張開雙手」，但是當民進黨把中國大陸當敵人，把交流對話當滲透，把無心之言當統戰，賴清德期待的春暖花開恐怕仍是凜冽寒冬。

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