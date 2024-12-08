兩岸和平倡議有新論述？ 王金平：下午5點宣布

前立法院長王金平出席「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟。（記者方賓照攝）

2024/12/08 14:16

〔記者林欣漢／台北報導〕前立法院長王金平11月13日成立跨黨派中道和平聯盟智庫，主張透過智庫提出方案，致力於兩岸和平、國內和諧，並於今日下午舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，王金平受訪表示，會綜整大家的和平宣言，提出新的倡言，預計下午5點左右正式提出。

王金平表示，他是依照自己的理想去做，希望國內的和平也能帶動兩岸的和平，兩岸和平也能帶來國內的和諧，他們是一個和平的聯盟，用中道的精神及內涵來達到真正的和平，目標是中道達到和平、大同、永續這三個目標。

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對於日前中生團來台被批統戰，王金平認為，兩岸領導者或平民百姓如果都能「善用其心」，能夠有包容心、清淨心互相來對待、互動，相信都沒有這些事情。

王金平指出，現在的海基會、海協會可以說是事務性的處理而已，沒辦法達到兩岸真正開始交流互動，「中道和平聯盟」一定要促成未來兩岸有好的互動。

王金平直言，不會提九二共識，提了不是，不提也不是，總是有人有意見，他是希望提出自己的見解，看大家是不是能接受，最起碼多數人接受，就可以據此推動兩岸各種交流及國內和諧。

媒體詢問，兩岸和平倡議是否代表本土派的新論述？王金平反問，怎麼只有代表本土呢？不會去界定這些事，他界定的是國內全體人民跟兩岸所以人民，不會把自己界定為本土派，那是媒體在封的。

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