沈伯洋、八炯率上百人遊行隊伍前進自由廣場 青年世代接力護台

沈伯洋、珞亦帶領群眾歡迎抵達，與遊行隊伍一一擊掌。（記者陳奕劭攝）

2024/12/08 13:53

〔記者陳奕劭／新北報導〕社團法人黑熊民防教育協會發起「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力活動進入第9天，剛從捷運亞東醫院站出發的隊伍沿途大受歡迎，走到捷運中和站與支持者擊掌。立委沈伯洋、反共網紅八炯、前統戰樣板網紅「閩南狼」陳柏源、「法律白話文」總監珞亦帶頭呼口號，率上百人前進自由廣場。

黑熊學院發起「接力護台灣」全台徒步活動，上午10點已有近50名民眾聚集捷運中和站，參加遊行者多數是40歲以下的年輕人。八炯、陳柏源帶領上百人隊伍從亞東醫院站出發，沿途受到歡迎，還有機車護送保護安全，眾人約在11點30分抵達中和站。

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沈伯洋、珞亦帶領群眾歡迎遊行隊伍，群起呼喊加油，並與八炯等人一一擊掌、氣氛熱絡。沈伯洋等人隨後與隊伍排成長長人龍，呼喊「台灣主站派 接力護台灣」、「主站不主跪 主權無可退」等口號，前進自由廣場。

中永和防災自訓團發起人歐陽恩惠與民眾交流資訊，邀請加入自訓團。歐陽恩惠說，課程會練習EMT-1、防災士、基本救生術、無線電等課程，平時用處廣泛，幫助自己也幫助別人，星期六晚上開課，有意願學習防災者歡迎報名。

上班族林小姐從台北來到中和響應「護台灣」行動，將一路走到華山中央藝文公園參加「千人排字活動」。林小姐說，只要是台灣獨立、民主自由相關的活動，她都會自然而然參加。

反共網紅八炯（中）、前統戰樣板網紅「閩南狼」陳柏源（右4）、「法律白話文」總監珞亦（右1）與遊行民眾合影，朝自由廣場前進。（記者陳奕劭攝）

「接力護台灣」遊行隊伍齊聚中和站，沈伯洋、八炯、陳柏源、珞亦等人率上百名群眾合影。（記者陳奕劭攝）

中永和防災自訓團發起人歐陽恩惠（中）與民眾交流資訊，邀請加入自訓團。（記者陳奕劭攝）

中永和防災自訓團發起人歐陽恩惠邀請民眾加入自訓團，學習防災士技能。（記者陳奕劭攝）

黑熊學院發起「接力護台灣」全台徒步活動，中和站民眾熱情與從亞東醫院站的遊行隊伍擊掌。（記者陳奕劭攝）

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