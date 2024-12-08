世界阿拉伯語日 沙烏地阿拉伯駐台代表：盼促進文化交流與理解

沙烏地阿拉伯商務辦事處8日於中正紀年堂舉辦慶祝世界阿拉伯語日慶祝活動，沙烏地阿拉伯駐台代表艾德爾等人出席。 （記者羅沛德攝）

2024/12/08 13:40

〔記者黃靖媗／台北報導〕沙烏地阿拉伯商務辦事處今（8）日上午於中正紀念堂舉辦「世界阿拉伯語日」慶祝活動。沙烏地阿拉伯商務辦事處代表艾德爾（Adel F. Althaidi）表示，相信這次阿拉伯語日的活動將有助於搭建橋樑，促進文化與文明的交流與理解；國家圖書館館長王涵青也說，期盼讓更多人認識、理解阿拉伯語以及其文化，進而增進國際對話與合作。

艾爾德致詞表示，阿拉伯語於1973年12月18日被聯合國採納為官方語言，聯合國教科文組織2012年正式訂立世界阿拉伯語日，以強調阿拉伯語的關鍵地位，對沙國與世界各地的所有阿拉伯人來說，都具有特別重大的意義。

請繼續往下閱讀...

艾德爾表示，為了延續沙國對阿拉伯語的關注，並彰顯阿拉伯語在人類文明中的關鍵角色，促進各國人民間的人文與文化交流，沙烏地阿拉伯商務辦事處今年很高興能首次參與國家圖書館舉辦的台灣閱讀節活動 ，他們也特別為青少年與兒童設置了沙烏地阿拉伯語閱讀帳篷。

艾德爾說，時逢2024年世界阿拉伯語日，相信這次阿拉伯語日的活動將有助於搭建橋樑，促進文化與文明的交流與理解。

王涵青表示，沙烏地阿拉伯商務辦事處今年首次加入台灣閱讀節行列，設置閱讀推廣展攤，並安排阿拉伯專業說書人講述沙國童書。

王涵青指出，阿拉伯語是全球數億人溝通的媒介，在全球化迅速發展的時代，尊重與珍視多元文化已成為所有人共同的責任；期盼共同努力，讓更多人認識、理解阿拉伯語以及其文化，進而增進國際對話與合作。

王涵青也指出，國家圖書館近年來致力於開拓國際交流、擴大全球影響，並與駐台文教機構互動合作，與邦交國大使館、各國駐台辦事處都曾舉辦專案贈書、推廣閱讀與文化活動，也邀請駐台機構參與年度台灣閱讀節，展示各國文化與閱讀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法