外傳是蔡壁如派 江和樹：別想篡位 我是柯文哲派

民眾黨黨員代表選舉結束，外界好奇江和樹會和黃珊珊、黃國昌還是蔡壁如合作？江和樹強調自己就是「柯文哲派」。（江和樹提供）

2024/12/08 13:31

〔記者陳建志／台中報導〕台灣民眾黨黨員代表選舉昨天結束，目前中央委員的選舉傳出有黃珊珊派、黃國昌派和蔡壁如派，外界指出民眾黨台中市黨部主委江和樹是蔡壁如派，還好奇他會跟哪一個派系合作？江和樹今天表示，希望外界不要見縫插針，自己就是柯文哲派，強調外界越分化，民眾黨就越團結，因為團結才會有力量。

江和樹今天表示，「拜託！別這樣」，不知自己怎麼會變蔡壁如派？希望外界不要再見縫插針，強調自己就是柯文哲派，不要因為柯文哲現在碰到災難就想篡位，是不是想太多了？並說台灣民眾黨成立的架構，是因為柯文哲大家才來支持，相信所有黨代表會想要參選付出，是因為柯文哲希望台灣政治文化改變，希望黨內不要再分派系了。

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江和樹表示，不管是蔡壁如、黃珊珊還是黃國昌，只要問他們本人，相信他們的想法都和自己一樣，也都是支持柯文哲而已，不然難道他們敢說自己要選嗎？民眾黨只有5歲而已，就像小孩子一樣，感謝外界的批評指教，希望外界不要繼續搧風點火了，外界越這樣搞，台灣民眾黨越團結，從柯文哲出事到現在，台灣民眾黨是最團結的，因為團結才會有力量。

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