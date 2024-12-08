國民黨、馬英九為中國統戰協力 台獨聯盟：別讓少數人拉著我們沉淪

中生訪問團日前到清華大學參訪，清大學生拉起長長人龍表達抗議。（資料照）

2024/12/08 13:28

〔記者林哲遠／台北報導〕前總統馬英九日前邀中生團訪台，有中國學生直呼台灣隊為「中國台北」引發爭議；反共網紅八炯6日推出系列「中國統戰紀錄片」揭露一中國統戰部收買台灣網紅手段，再度引發各界關注中國對台統戰議題。台獨聯盟今日發聲明呼籲，民進黨政府台灣正名不容一拖再拖，並強調應「捍衛台灣，不能讓少數人的墮落，拉著我們一起沉淪。」

台獨聯盟指出，正當國際社會澳洲、荷蘭、歐洲、加拿大、英國等國會接力通過的友台議案「2758不涉台灣」，嚴肅指出台灣不是中國的一部分；反觀國民黨以及前總統馬英九，用中生「交流」之名，為中國統戰協力，模糊台灣中國互不隸屬的事實，再次企圖將台灣綁入中國。

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國民黨一直不願承認，對中國而言中華民國已滅亡。台獨聯盟表示，在台灣獲得世界棒球12強冠軍，「Team Taiwan 台灣隊」響徹雲霄，中國則利用國民黨緊抓著不放的「中華台北 Chinese Taipei」，將台灣矮化為「中國台北」。中國連國民黨認為的中華隊、中華台北都不願意說，被羞辱的國民黨一如往常地卑躬屈膝，帶著體諒唾面自乾。

台獨聯盟續指，2018年台獨聯盟積極參與了東奧正名連署公投，當時失敗了。但其實不需要透過公投，民進黨政府應該積極促成正名，直接向國際奧委會「申請」改名，絕不能接受一個屈辱的中國台北（Chinese Taipei），也不能默認既非中國也不是台北的中華台北。

中配有義務協助中國情搜 入籍台灣前應放棄中國國籍

台獨聯盟提及，這次台大、清大與民團抗議中國學生將「台灣隊」矮化為「中國台北隊」，積極與中國訪團進行「民主交流」，值得大家肯定；同時，黑熊學院舉辦的「接力挺台灣」，也是台灣面對中國脅迫的正面反抗，這些不同的台灣隊，仍待民進黨政府在體制內進行法治的完善化，才能真正的保護台灣。

「中生的問題外，更迫切的是中配的問題。」台獨聯盟認為，凡是取得台灣國籍的中國人，就應該放棄中國國籍。據中國《情報法》規定，「任何組織和公民都應依法支持、協助和配合國家情報工作」，因此就國家安全上，中配若取得台灣國籍且沒有放棄中國國籍，配合中國情報工作恐成國安破口；人道考量上，有台灣身分則放棄中國國籍，才能保護這些來到台灣追求民主自由的中配，免受中國惡法的脅迫。

網紅配合統戰 台灣須有所作為

台獨聯盟抨擊，馬英九的交流團漠視中國侵台意圖，降低台灣人對中國威脅的警覺，同時轉移並美化中國的邪惡，企圖讓台灣人如浮士德受到魔鬼的誘惑而不由自主地說出「你真美好」。近期中國收買台灣網紅事件遭揭發，美化如中國在新疆的種族滅絕、反過來誣指台灣在獨裁統治之下等。

台獨聯盟強調，凡是以「言論詐騙」利用台灣民主與言論自由，恣意以假訊息幫中國擦脂抹粉，台灣不能只停留在全民警惕，必須有所作為。「捍衛台灣，絕不能因為少數人的墮落，拉著我們一起沉淪。」

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