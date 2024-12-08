中共超前部署鎖定2026、2028 吳思瑤：恐培植藝人在台組黨參選

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤示警，中國的統戰超前部署，鎖定2026、2028等尚未發生的選舉，要培植藝人在台灣組黨參選。（資料照）

2024/12/08 12:12

〔記者廖家寧／台北報導〕近來網紅八炯找來曾是中國統戰樣板網紅陳柏源，揭露中國收買網紅的統戰手法。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤示警，不只收買網紅操作內容，中國的統戰超前部署，鎖定2026、2028等尚未發生的選舉，要培植藝人在台灣組黨參選，呼籲國安部門嚴正以待。

吳思瑤今出席「2024年數位教科書國際論壇」時受訪表示，中國的統戰無所不用其極，也無所不在。台灣藝人在中國發展事業，向來被逼迫要發表配合統戰的言論，以貫徹中共的大中國思想，各界都看見了，也應證了。

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吳思瑤續說，近期網紅揭露中共如何收買網紅的事件中，嚴肅觀察到中國企圖收買網紅，利用網紅影響力來滲透台灣，操作內容製作，試圖影響台灣的年輕一代，這些事過去以來都有所聽聞，但是現在是進一步得到驗證。

吳思瑤表示，今天最新的訊息是，不只網紅、在中國發展的藝人，甚至中共動起歪腦筋，「要培植藝人在台灣組黨參選，這就是非常明確介入台灣選舉」，更是違反兩岸人民關係條例、反滲透法等國安法規。

吳思瑤直言，「現在中國不演了」，中國介選包括透過金錢資助、經濟打壓、甚至招待台灣地方基層里長村長到中國遊覽，或是在選舉期間操作錯假訊息，進行認知作戰，甚至釋出假民調干擾，這都是過去確實發生過的事實。

吳思瑤指出，中國鎖定未來的選舉，包括2026、2028，超前部署統戰策略，培植藝人在台灣參選，如果台灣的民主選舉被中國勢力滲透，後果成災難以想像，必須嚴肅看待可能會有來自中國的立委在立法院產生，呼籲國安部門、陸委會對統戰的超前部署，要嚴正因應。

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